Je bojna sekira med bratoma zakopana? Pogajali so se 45 minut

Odnos med princema Williamom in Harryjem se je v zadnjih dveh letih močno skrhal. Ko sta se s svojima družicama po lanskem aprilu prvič skupaj pojavila v javnosti, so bili Otočani ganjeni in presenečeni, saj tega niso pričakovali. A čeprav so bili videti enotni in povezani kot že dolgo ne, se je menda pred tem odvijala prava drama. Kot poročajo britanski mediji, naj bi se kar 45 minut pogajali in dogovarjali o tem.

Bosta brata lahko zakopala bojno sekiro? FOTO: Andrew Couldridge, Reuters

Pobudo, da skupaj stopijo pred zbrano množico, ki se je zbrala pred Kensingtonsko palačo, naj bi v soboto podal novopečeni valižanski princ. A vse skupaj ni teklo čisto gladko, saj naj bi se brata kar nekaj časa pogajala o tem, zaradi česar je prišlo do kar 45-minutne zamude.

Kraljevi viri so razkrili, da je valižanski princ povabil Susseška. »Princ je menil, da je zelo pomembno, da v čast kraljici pokažejo enotnost v teh izjemno težkih časih za družino.«

Strokovnjaki predvidevajo in upajo, da bi lahko bil ta korak prelomna točka. Menijo, da bi lahko brata zakopala bojno sekiro in obnovila skrhane odnose.

Britanski mediji so jih poimenovali fantastični štirje. FOTO: Pool, Reuters

Novinarji so ujeli tudi nekaj besed, ki so si jih kraljevi izmenjali z zbranimi. Harry je v pogovoru z nekom dejal, da je v palači brez kraljice pusto. »V vsaki sobi se je čutilo njeno prisotnost,« je povedal.