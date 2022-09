Je bilo kraljičino truplo res v krsti? Takšne so teorije zarote

Priprave na smrt kraljice Elizabete II. so potekale desetletja in njena krsta je potovala najprej iz Balmorala v Edinburg in nato v London, kjer je ležala do pogreba v ponedeljek, 19. septembra. Podobna je tisti, ki so jo uporabili za njenega pokojnega moža princa Filipa, vojvodo Edinburškega, ki je umrl lani, izdelalo pa jo je isto specializirano podjetje na način, ki se že več kot štiri stoletja uporablja za člane kraljeve družine in angleško plemstvo.

Kraljica Elizabeta je sledila kraljevi tradiciji, kjer so krste obložene s svincem. Močan, težek material omogoči, da krsta ostane nepredušna in se posmrtni ostanki ohranijo ohrani dlje časa. Njeno truplo so sicer tudi balzamirali. Trupla običajno hranijo v hladilnikih, da se pred pogrebom upočasni razkroj. Dejstvo, da je slovo od kraljice potekalo tako dolgo, je mnoge spodbudilo k vprašanju, kako je lahko kraljičino truplo tako dolgo v javnosti. Teorija zarote trdi, da kraljice Elizabete ni bilo v krsti.

»Nenehno slišim ljudi, ki namigujejo, da kraljice ni v krsti, saj se je očitno enako zgodilo s kraljičinim dedkom,« je zapisal uporabnik in se skliceval na kralja Jurija V., ki je umrl leta 1936. »Zveni mi neresnično. Bilo bi noro, če ne bi bila.«

Pogrebnik je pojasnil, da je bilo balzamiranje takšno, da je truplo lahko prestalo deset dni žalovanja in brez kakršnih koli slabih učinkov. Rekel je: »Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da bi zagotovili, da bo kraljičino truplo dobro ohranjeno in obnovljeno v skoraj popolnem stanju.«