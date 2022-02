Javno zanikala govorice o ločitvi

Pred natanko trinajstimi leti so Švede razveselile govorice, da se pripravlja kraljeva poroka.

Ker naj bi se poročila princesa, naslednja v vrsti za kraljico, je dovoljenje za ta korak morala dati švedska vlada, v nasprotnem primeru prestolonaslednik izgubi pravico do prestola, in na veliko srečo ter olajšanje vseh vpletenih se je to 24. februarja 2009 tudi zgodilo. Naslednje leto sta si Viktorija in njen izbranecobljubila večno zvestobo, v zakonu sta se jima rodila dva otroka in njuno družinsko življenje je bilo vsaj na zunaj videti srečno in idilično. Zdaj pa so se kot strela z jasnega pojavile govorice, da naj bi med prestolonaslednico in njenim možem močno škripalo. Celo tako zelo, da naj bi bila ločitev neizbežna. Od kod so se pojavile govorice in zakaj, ni znano, so pa zakonca očitno tako močno prizadele, da sta storila nekaj zanju precej nenavadnega ter se nanje javno odzvala. »Izvedela sva, da so se močno razširile negativne govorice glede najinega zasebnega odnosa. Širijo se ugibanja o domnevni izdaji v najinem odnosu ter neizbežni ločitvi. Običajno jih ne komentirava, a da bi zaščitila najino družino, bi rada enkrat za vselej pojasnila, da v vsem skupaj ni niti kančka resnice,« sta zapisala v skupni izjavi, ki sta jo objavila tudi na uradni spletni strani švedske kraljeve družine ter s tem presenetile rojake in vzbudila zanimanje svetovne javnosti. Princesa in njen mož namreč skrbno varujeta svojo zasebnost, njunega odnosa tako rekoč ne komentirata, ob posebnih priložnostih oboževalce razveselita le s kakšno fotografijo njunih otrok devetletne princesein štiri leta mlajšega princa

Daniel Westling je sicer Viktorijin drugi partner, v princesinem srcu je zamenjal Daniela Collerta, njeno ljubezen iz otroških let, s katerim sta se razšla leta 2001, eno leto po tem, ko so iz kraljeve palače javno oznanili njuno zvezo, maja 2002 pa so švedski tabloidi že izvohali, da se je princesa ogrela za novega. Z Westlingom sta se spoznala v eni od ekskluzivnih telovadnic v švedski prestolnici, kjer je Daniel delal kot osebni trener, Viktorija pa je bila redna obiskovalka. Paparaci so mu začeli slediti na vsakem koraku, kar Danielu ni bilo niti malo pogodu, še dandanes ne mara biti v središču pozornosti in Viktorijo na uradnih dogodkih spremlja le, ko je to nujno potrebno. Na začetku zveze mu ni bilo lahko, saj so ga mediji pogosto vlačili po zobeh, še posebno sta jim šla v nos njegov poklic ter dejstvo, da ni modre krvi. Kljub temu sta Viktorija in Daniel 19. junija 2010 svojo ljubezen okronala z razkošno poroko, na kateri ni manjkalo predstavnikov večine evropskih kraljevih družin in drugih pomembnežev.