Oglasila se je Balaševićeva hči: neutolažljivo boste jokali (VIDEO)

Strta žena Olivera objokuje slovo od ljubezni svojega življenja. FOTO: Youtube, osebni arhiv

V več mestih po državah nekdanje Jugoslavije se s prižiganjem sveč in petjem njegovih pesmi spominjajo v petek umrlega. Legendarnega glasbenika, ki je oči za vedno zaprl v 68. letu, naj bi po poročanju srbskih medijev pokopali že v ponedeljek, saj je družina zavrnila obdukcijo, in sicer v rodnem Novem Sadu. Na dan pogreba bodo v mestu razglasili dan žalovanja.Od glasbenika se poslavljajo številni znani in manj znani, oglasila pa se je tudi njegova hči, znana kot, ki je objavila posnetek ob njegovem 67. rojstnem dnevu maja lani. Na posnetku Đorđe in mamauživata na soncu med rojstnodnevno zabavo, na kateri so bile tudi njune vnukinje. »Mislil sem, da se bom lahko nocoj izmuznil. Kako čudovit dan. Vsak obraz, ki ga vidim, je en spomin. Mogoče spomin ni popoln. Včasih imam vzpone in padce, vendar smo vsi skupaj. Nocoj ste moji. Prekinil bom en običaj in povedal, kaj sem si zaželel, ko sem upihnil sveče. Zaželel sem, da bi bilo vaše življenje tako srečno, kot je bilo moje. Da se nekega jutra zbudite in si rečete: ne želim več ničesar. 67 let – ali niso minila v trenutku?« Tako je Lola citirala svojega očeta in dodala: »Ljubim te, oče. Dal si mi najlepše možno življenje. Vidiva se na dvorišču.«Balašević je imel z ženo Olivero, s katero sta se spoznala konec 70. let prejšnjega stoletja, tri otroke: prvorojenka Lola se je rodila leta 1980, štiri leta kasneje, leta 1994 pa še sin