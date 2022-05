Jason Momoa v objemu mehiške lepotice

Po 17 skupnih letih, od katerih sta jih pet preživela kot mož in žena, sta Jason Momoa in Lisa Bonet na začetku leta vse šokirala z razhodom. Vse dotlej se je namreč zdelo, da živita ljubezensko pravljico, ki je nikdar ne bo konca, nato pa sta najavila, da sta drug drugemu sklenila dati svobodo, da zaživita, kot si v tem življenjskem obdobju želita. Kaj je tičalo za ločitvijo, nista razkrila, a menda naj bi ju razdružile različne življenjske ambicije – medtem ko si je 12 let starejša Lisa menda zaželela bolj umirjenega in stabilnega življenja, naj bi želel Jason, ki postaja v svetu filma prepoznavno ime, slavo in kariero zgrabiti z obema rokama. In morda je zdaj našel ljubimko, ki ji je tak življenjski tempo bližje, saj naj bi se postavni zvezdnik menda grel v objemu mehiške igralke Eize González, s katero snemata najnovejše nadaljevanje iz franšize Hitri in drzni.

Zvezdnikova nova izbranka je deset let mlajša od njega.

Ob lepi Eizi je pozabil na nedavno razpadli zakon. FOTO: Andrew Kelly/Reuters

Pred komaj štirimi meseci je odklenkalo njegovi skoraj dve desetletji dolgi ljubezni z Liso, ki mu je povila dva otroka, zato o novem resnem razmerju ne moremo govoriti. A čeprav Jason in Eiza (še) nista prišla do točke, ko bi začela razmišljati o skupni prihodnosti, naj bi jima bilo drug z drugim zelo lepo. »Videvata se, Jasonu je precej mar zanjo. Oba sta polno zaposlena, snemata film Fast X, a vseeno najdeta časa, da se zabavata. Njuno razmerje še ni resno,« je povedal vir in dodal, da je zvezdnik trenutno v nadvse dobrem obdobju, ko mu očitno vse teče kot po maslu.

Da se rojeva nov zvezdniški parček, se je začelo šušljati pretekli mesec, ko so igralca opazili na več dogodkih, na katerih je bila tudi lepotica. Prišel je denimo na premiero njenega zadnjega filma Ambulance, a seveda se nista skupaj sprehodila po rdeči preprogi, to bi bil namreč znak, da imata resne namene. Za zdaj naj bi šlo bolj za ljubezensko aferico, ki pa se lepo razvija.