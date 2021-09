Jasnovidna princesa jih ima 50

Predlani je spoznala novo ljubezen, ameriškega šamana Dureka Verretta. FOTO: Daniel Perez/Getty Images

3 hčerke ima Martha Louise.

Pred njo so v vrsti za prestol njen brat Haakon in njegova otroka.

FOTO: Nigel Waldron/Getty Images

Učila ga je hrvaška princesa Šaman, vrač, tudi zdravilec naj bi bil sposoben potovati v duhovni svet ter tam komunicirati z duhovi pokojnih. Nekateri se s to sposobnostjo rodijo, drugi jo pridobijo pozneje, lahko se je celo priučijo. Durek Verrett se je denimo šamanizma učil pri Američanki, ki sama sebi pravi princesa Suzana von Radic Hrvaška.

Na današnji dan leta 1971 se je rodila norveška princesa, ki ji kljub plemiškemu nazivu in vsem dobrinam, ki jih prinese življenje na dvoru, ni bilo vedno z rožicami postlano. Čeprav je Martha Louise starejša od dveh otrok norveškega kraljain njegove žene kraljice, pa je ob njenem rojstvu še veljalo, da lahko prestol zasede le moški potomec. Nekoč je dejala, da so imeli z njo težave že ob rojstvu. »Ko sem se rodila, so se vsi spogledali. O moj bog, deklica je. Kaj pa zdaj? Od prvega dne sem bila problem, čeprav sama tega dolgo nisem vedela. Mama in oče sta si vedno želela hčer, zato sem bila ljubljena vsaj z njune strani,« je dejala.Dve leti pozneje je dobila brata, in ta je postal prestolonaslednik, tako da je bila težava z nasledstvom rešena. A diskriminacija je ostala in na dvoru so se borili, da bi se to spremenilo. Korak v pravo smer jim je uspelo narediti, ko je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja premierski stolček na Norveškem zasedla ženska, ki se ji prav tako ni zdelo prav, da bi državi vladali samo moški. »Med odraščanjem sem bila povsem srečna, niti malo nisem bila ljubosumna na brata. Nato pa sem dopolnila 15 let in k nam je prišla premierka, da bi se pogovorila o spremembi nasledstva, da bi lahko vladale tudi ženske. V tem primeru bi za očetom prišla na vrsto jaz. Vprašali so me, ali si tega želim, a stara sem bila 15 let, pojma nisem imela, ali bi bila rada kraljica, o tem nisem nikoli niti razmišljala, ne vem, kaj to pomeni, nič,« je pred leti iskreno spregovorila za eno od norveških revij. Takrat so se odločili, da prestolonaslednik ostane Haakon, njegova sestra pa je bila z odločitvijo več kot zadovoljna.Nedavno se je odrekla tudi plemiškemu nazivu in zdaj si denar služi sama. Počne veliko reči: je denimo samooklicana jasnovidka, samostojna poslovna ženska in terapevtka alternativne medicine. Petnajst let je bila poročena z vizualnim umetnikom, s katerim imata tri hčerke, leta 2017 sta šla vsak svojo pot, a sta ostala dobra prijatelja. Ko si je Benh na božični dan leta 2019 vzel življenje, je Martho povsem strlo, oporo je našla v novem partnerju, ameriškem šamanu, zaradi katerega menda že nekaj mesecev resno razmišlja o tem, da bi se preselila čez lužo. Norvežani Verretta sicer niso dobro sprejeli, prepričani so, da je prevarant, čeprav se k njemu po pomoč obračajo mnogi hollywoodski zvezdniki, med njimi