Jasnovidci so ji zatrdili, da je njena čivava še živa

Pravijo, da upanje umre zadnje. In prav upanje je tisto, kar že tri tedne iz dneva v dan poganja Paris Hilton, da vstane iz postelje in se ne zlomi. Sredi septembra je namreč neznano kam izginila njena čivava Diamond Baby, na katero je bogata dedinja navezana kot na lastnega otroka in ki jo temu primerno tudi razvaja.

Pogrešana je že skoraj tri tedne. FOTO: Osebni Arhiv

Parisin šestletni psiček namreč živi v posebnem »pasjem dvorcu«, za katerega je njena ljubeča lastnica izpljunila več kot 320 tisočakov, okoli vratu pa se ji lesketa z diamantki posuta pasja ovratnica, vredna 40 tisoč evrov. V luči tega je nagrada 11 tisočakov, kolikor bi jih Paris rade volje izročila najditelju, mačji kašelj, a si po nasvetu svoje varnostne službe tega zneska ni upala dvigniti v astronomske višave.

Za izginulo čivavo so se pognali detektivi, sledilni psi, iščejo jo celo droni. FOTO: Osebni Arhiv

»Ponuditi sem želela mnogo več, a so mi to odsvetovali. Tako bi namreč svojim preostalim psičkom na hrbet narisala tarčo, ugrabiti bi jih poskušali pogoltneži, ki bi jih mikala nagrada. Žal je na svetu očitno precej groznih ljudi,« je dejala svetlolaska, ki je denar zato raje namenila najboljšim preiskovalcem in detektivom, obrnila se je tudi na več jasnovidcev, ti pa so jo nekoliko pomirili, češ da je njena Diamond Baby še vedno živa.

Medijski lov

Diamond Baby je svojo lastnico spremljala skoraj povsod. FOTO: Osebni Arhiv

Na tisti usodni 14. september je bila Paris ravno zdoma, ko je – tako sklepajo – eden od zaposlenih po nesreči pustil stranska vrata priprta, skoznje pa se je nato izmuznila razvajena čivava. Morda se ji je zahotelo raziskovati okolico, morda se je želela zdivjati, za kar pa je plačala visoko ceno. Morda celo s svojim življenjem. Kajti čeprav Hiltonova še vedno upa, da bo svojo štirinožno ljubljenko spet videla, so drugi prepričani, da je postala malica divjega kojota. »Obeti niso dobri. Za psom je Paris priredila pravi medijski lov, a o njej ni bilo doslej ne duha ne sluha. Običajno se v takšnih primerih javljajo ljudje, češ da so opazili izgubljenega psa, a ni bilo niti enega takšnega klica. In če bi šlo za ugrabitev, bi doslej nedvomno že dobili klic z zahtevkom za odkupnino. Paris se bo morala sprijazniti, da svoje Diamond Baby najverjetneje nikoli več ne bo videla,« je dejal vir in še dodal, da je že od prvega dne pasjega izginotja obstajal realen strah, da jo je razkosal divji kojot. »V Los Angelesu smo imeli rekordno vročino, zato so kojoti iz divjine prihajali v poseljene soseske, med ljudi. Sestradani so iskali hrano in vodo.«

Nagrade najditelju si ne upa dvigniti, da ne bi s tem postali tarče ugrabiteljev njeni drugi psi. FOTO: Osebni Arhiv

Naj so obeti še tako slabi, Paris se ni vdala. Ne le da je nemudoma po medijih in družabnih omrežjih razširila vest, da se je izgubil njen ljubljeni psiček, najela je tudi celo vojsko pasjih detektivov, profesionalne sledilne pse in podjetje, ki prečesava okolico z droni. Ker pa to (še) ni obrodilo sadov, se je iskanja svoje čivave lotila še nekoliko manj konvencionalno. Po pomoč se je obrnila h kar sedmim vedeževalcem. »Pogovarjala sem se s sedmimi nadvse verodostojnimi jasnovidci. Vsi so mi zatrdili, da je Diamond Baby še vedno živa in da je pri nekom. To me navdaja z upanjem. In upanje je še edino, kar mi preostaja.«