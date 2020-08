Jasno je, zakaj je v jezeru umrla zvezdnica in v čolnu pustila otroka

Pred tremi tedni je svet pretreslo izginotje zvezdnice iz serije Glee(33). Na jezeru Piru v Kaliforniji so v čolnu našli spečega njenega štiriletnega sina Joseyja, nje pa ni bilo nikjer. Po nekaj dneh so v jezeru vendarle naši njeno truplo. Obdukcija je pokazala, da je šlo za utopitev in da je bila mrtva v nekaj minutah. V njenem telesu ni bilo alkohola ali drog. Pokopali so jo minuli petek na pokopališču Forest Mawn Memorial Park v Holywoodu.Sin je imel na čolnu na sebi rešilni jopič, ona ga v vodi ni nosila. Kot piše Daily Mirror, je zadnje atome energije porabila, da je rešila sina, zase pa ni imela več moči