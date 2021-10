Borka Vanja za vedno zaprla oči, rak dojke je bil preagresiven (VIDEO)

Na Hrvaškem se poslavljajo od znane bodibilderke Vanja Dukić, ki je umrla v starosti 37 let.

Dukićeva je bila znana po svoji discipliniranosti in borbenosti in kljub temu, da je imela raka na dojki.

Vanji so strašno diagnozo postavili, ko je bila stara 24 let, poroča Glas Istre. Po operaciji je bolezen premagala, a se je žal rak vrnil. Tokrat v še bolj agresivni obliki. A ves čas je bila mlada športnica pogumna, borbena in odločena, da bo bolezen premagala.

Navkljub vsemu je nadaljevala s treningi, tudi ko je zaradi kemoterapije bila v hudih bolečinah. Njena želja je namreč bila, da nastopi na državnem prvenstvu v bodybuildingu.

A bolezen je bila žal premočna in Vanja je za vedno zaprla oči.