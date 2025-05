Janet Jackson je tudi uradno postala ikona

Ene od najprestižnejših glasbenih nagrad so – vsaj na drugi strani Atlantskega oceana – ameriške glasbene nagrade oziroma American Music Awards (AMA). Podeljujejo jih od leta 1973. Nominirance določijo na podlagi prodaje in radijskega predvajanja pesmi, v novih časih so jim dodali še, koliko pozornosti pritegnejo na družbenih omrežjih in kako pogosto si ljudje predvajajo njihove videe. O tem, kdo si zasluži nagrade, z glasovanjem na spletni strani AMA odločajo oboževalci oziroma glasujejo vsaj za večino nagrad v številnih kategorijah.

Janet leta 1994, ko je bila na vrhuncu slave. FOTO: Bill Steber/The Tennessean/USA Today/Reuters

Za tri nagrade ni glasovanja, ampak jih samo razglasijo. Na tokratni prireditvi, ki je potekala v ponedeljek v osrednji dvorani velikanskega zabavišča Fontainebleau v Las Vegasu – poleg dvorane in seveda ogromne igralnice je v kompleksu tudi hotel z več kot 3600 sobami –, je nagrado ikona za umetnike z velikim vplivom na pop glasbo na globalni ravni dobila Janet Jackson.

Članica legendarne družine, v kateri se tudi njenih devet bratov in sester, med njimi je bil seveda najbolj znan pokojni kralj popa Michael Jackson, tako ali drugače ukvarja ali se je ukvarjalo z glasbo, je z 59 leti najmlajša od otrok pokojnega Joeja in zdaj 95-letne ­Katherine Jackson.

Vendar 59-letna Janet ni samo prejela nagrade, ampak je tudi v živo izvedla tri pesmi, kar je bil, ker je prireditev prenašala televizija CBS, njen prvi televizijski nastop po letu 2018. Zanjo je Las Vegas še posebno pomemben. Prav v tem mestu je pred več kot pol stoletja, ko je bila stara komaj sedem let, prvič stopila na oder.

65 milijonov, verjetno celo več kot 100 milijonov albumov je prodala.

Oče Joe je bil zloglasni tiran in je iz nadarjenih otrok od rosnih let iztisnil vsak cent. Prav v tem mestu je Janet konec lanskega leta v še enem velikanskem igralniško-zabaviščnem kompleksu Resorts World Las Vegas začela tako imenovano rezidenco oziroma serijo nastopov, s katerimi poskuša do septembra na dvaindvajsetih koncertih oživiti svojo kariero.

Zadnja nastopa pred sedmimi septembrskimi bosta jutri in pojutrišnjem. Na več kot pol stoletja dolgi glasbeni poti je prodala najmanj 65 milijonov, verjet­no celo več kot sto milijonov albumov. Zadnjega Unbreakable je izdala leta 2015, na zadnji turneji pred trenutno v Las Vegasu je bila leta 2023 in lani. Najbližje Sloveniji je bila oktobra lani v Münchnu.

Zmagovalka prireditve AMA je bila sicer 23-letna ameriška pevka Billie Eilish; dobila je tri najprestižnejše nagrade, za izvajalko, album in pesem leta.