Janet Jackson bo rojstni dan proslavila z dražbo

Na prodaj bo tudi odrska garderoba. FOTO: Twitter

Ena največjih pevk v zgodovini in pripadnica slovitega glasbenega klanabo 55. rojstni dan proslavila nekoliko drugače: na dražbi bo ponudila več kot 1000 spominkov iz svoje 40-letne kariere.Zvezdnica, ki je prodala več kot 185 milijonov plošč in ostaja edina glasbenica, ki se je med prvih pet na glasbeni lestvici uvrstila s kar sedmimi skladbami z enega samega albuma, bo rojstnodnevni konec tedna zaznamovala s tridnevno dražbo, pri kateri je moči združila z znamenito avkcijsko hišo Julien's. Na prizorišču na Beverly Hillsu se bo začela 14. maja, na prodaj pa bodo nakit, modni dodatki, celo nekaj pohištva in pa kostumi ter različni kosi odrske garderobe.Po pričakovanjih med modnimi zakladi ne bo kostuma, ki ga je Jacksonova nosila na superbowlu leta 2004 in ki ga je drugi nastopajoči na odru,, po nesreči premočno potegnil in ji tako razgalil dojko. Spomnimo, osramočena zvezdnica je po škandalu morala poslušati govorice, da je bil dogodek načrtovan, njena kariera pa je doživela velik udarec.Nasprotno, Timberlaku je uspelo speljati vodo na svoj mlin in se o dogodku celo brezsrčno šaliti, šele februarja letos, po 17 letih, pa se je Janet vendarle opravičil za povzročeno zadrego.Vrnimo se k dražbi, več kot 1000 spominkov bo na voljo gorečim in premožnim oboževalcem, radovedneži pa si bodo lahko ponujene dragocenosti ogledali tudi na petdnevni razstavi, ki bo v londonskem Hard Rock Caféju od 19. aprila, potem se bodo preselile čez lužo. Janet Jackson, najmlajši, 10. otrok slovite družine, živi v britanski prestolnici s štiriletnim sinom, njeni bližnji sodelavci pa so pojasnili, da so jo k dražbi nagovarjali že vrsto let, a se je za pregled skrbno shranjenih spominkov iz preteklosti, ki so zapolnjevali kleti in podstrešja njenih domov v Londonu, New Yorku in Los Angelesu, odločila šele nedavno. Pri dražbeni hiši pričakujejo večmilijonski izkupiček, del bo zvezdnica namenila dobrodelnosti.