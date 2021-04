Jane Fonda sanjari o mlajšem profesorju

Nečimrno sanjari o avanturi z mlajšim moškim. FOTO: Andreas Rentz/Getty Images

Sama kriva, da je sama

V zakonu s Tedom Turnerjem se je naučila loviti in muhariti. FOTO: Clive Brunskill / Getty Images

Triinosemdesetim letom navkljubše vedno izžareva brezčasno eleganco in neminljivo lepoto. Je ena redkih srečnic, ki jim precej mlajše ženske zavidajo in si hkrati želijo, da bi bile videti kot ona. A čeprav je kristalno jasno, čemu je veljala za eno najbolj poželenja vrednih žensk na svetu, zvezdnice razmerja ne zanimajo več. Vsaj seksualna ne.»Ne želim si ponovno biti v seksualnem razmerju. Nimam te želje,« je priznala, pri tem pa naj bi jo oviralo spoznanje, da najverjetneje ni sposobna resnične intime. Vseeno je to ne ustavi, da ne bi fantazirala o avanturi z mlajšim moškim, po možnosti kakšnim mlajšim učenjakarskim profesorjem. »Sanjarim, da spoznam profesorja ali raziskovalca, ki je resnično zmožen ljubiti in ceniti žensko,« kar bi zanjo bil tudi oseben test, ali bi pobegnila ali se spustila v razmerje. »Mislim, da bi se zdaj lahko, a težava je, da si želim mlajšega moškega. Ali ni to grozno?«Seksualno razmerje je v tem obdobju življenja ne zanima več, kar pa ne pomeni, da je živela kot nuna. Lepotica ima za sabo kar tri zakone, vsakemu izmed mož se je predala, a so jo hkrati prav oni naučili, da morda ni sposobna resnično intimnega odnosa. Če razmišlja za nazaj, se ji namreč dozdeva, da se nobeno njenih razmerij morda ni obneslo zaradi nje, kot tudi, da si je verjetno sama kriva, da je na zlato jesen življenja ostala samska. »Mislim, da je težava v meni. Ko bi se pojavil moški in želel razmerje, bi verjetno prestrašeno pobegnila tako hitro, kot le lahko,« zaradi česar si je v preteklosti tudi izbirala moške, ki tega niso zahtevali in kot ona niso bili sposobni absolutne predanosti in intime. »Tega tedaj seveda nisem vedela, a mi je zdaj to jasno.«Spuščala se je v razmerja z moškimi, ki so bili vsaj delno nedosegljivi in ki so jo hkrati lahko nečesa naučili. »Del razloga, da se spustim v razmerje, je, da me ta moški lahko popelje po novi poti. Privlačijo me ljudje, ki me lahko naučijo nečesa novega, življenja katerih so drugačna od mojega. Temu se predam,« je dejala in dodala, da je moškemu vselej želela ugajati, kar pa je tudi delček težave. Spomnila se je svojega tretjega zakona z medijskim mogotcem. Ker je lovil, se je naučila loviti tudi sama. Ker je muharil, je začela tudi ona. Želel je, da se oblači zapeljivo, torej se je oblačila zapeljivo.»Vsega tega sem si tudi želela. Čemu bi bila namreč poročena s Tedom Turnerjem, če ne bi pustila, da me vsrka v svoj svet, in se iz tega učila? Vesela sem, da sem to storila.«