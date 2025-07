Jamie Lee Curtis: »To je genocid nad ženskami.«

V nedavnem intervjuju za The Guardian je 66-letna igralka spregovorila o svojem stališču do plastične kirurgije in dejala, da verjame, da smo z njo izbrisali eno ali dve generaciji naravnega človeškega videza.

»Koncept, da lahko spremeniš svoj videz s pomočjo kemikalij, kirurških posegov, polnil in podobnega, vodi v popačenje generacij, predvsem žensk, ki spreminjajo svoj videz,« je pojasnila in dodala:

»Pri tem jim pomaga tudi umetna inteligenca, saj je zdaj filtriran obraz tisto, kar si ljudje želijo.«

Čeprav je proti plastični kirurgiji, priznava, da ni njena stvar, da bi drugim govorila, kaj naj počnejo s svojim telesom, in dodaja: »Ne pridigam jim, a vem, da gre za neskončen cikel, ki ga lahko primerjamo z zasvojenostjo.«

Ko so jo soočili z idejo, da kot filmska zvezda z veliko samozavesti govori o tej temi, je Curtisova odgovorila: »Imam kratke sive lase! Druge ženske lahko storijo enako.«

Dodala je še: »Zdi se mi, da želite reči, da sem nekaj posebnega. A, mimogrede, genetike ne moreš j****. Hočete vedeti, kakšna je moja genetika?« je rekla in dvignila roko, katere nadlahtnica se je zatresla.

»Se šalite? Mimogrede, nikoli me ne boste videli na fotografiji v majici brez rokavov … Nosim majice z dolgimi rokavi, to je pač zdrava pamet.«

Dodala je: »Izpodbijam vašo trditev, da sem nekaj posebnega.«

Na snemanje je prinesla nekaj svojih rekvizitov, vključno z velikimi rdečimi voščenimi ustnicami, ki jih je poimenovala njena izjava proti plastični kirurgiji.

Jamie Lee Curtis meni, da je plastična kirurgija izvaja genocid nad generacijo žensk.

»Bila sem zelo glasna glede genocida generacije žensk, ki so se iznakazile zaradi kozmetično-farmacevtske industrije,« je povedala. »Voščene ustnice to res dobro ponazorijo.«

Čeprav je beseda genocid močna, se ji zdi v tem primeru primerna, zato jo uporablja že dolgo časa.

Jamie Lee Curtis pravi še, da obžaluje, da se je kot mlajša odločila za plastično operacijo, potem ko je snemalec na snemanju filma Perfect iz leta 1985 komentiral njen videz.

»Rekel je nekaj v stilu: Danes je ne bom snemal, ima zabuhle oči. In imela sem 25 let, tako da je bilo to zelo ponižujoče,« je povedala v oddaji 60 Minutes maja 2025.

»To ni nekaj, kar želiš slišati, ko imaš 25 ali 26 let,« je nadaljevala in dodala: »A takoj sem obžalovala in to bolj ali manj obžalujem še danes.«

Od takrat je postala zelo glasna zagovornica naravne lepote in ženskam sporoča, da so lepe takšne, kot so.