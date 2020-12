Jamie Dornan ima karizmo ovsene kaše

Igralčev oboževalec je prepričan, da Jamie in Dakota seksualnih scen nista le igrala.

Družina je na prvem mestu

Z ženo imata tri hčerke, najmlajša se jima je rodila lani.

Zdaj je v neodvisnih filmih

Erotična trilogija mu je sicer navrgla precej denarja, a vendar v snemanju teh dobičkonosnih uspešnic nikakor ni užival kot zdaj, ko je svojo nišo našel v neodvisnih filmih. »Energija je izjemna. Umetniško imaš precej bolj proste roke. Vsi smo na istem čolnu, nihče pretirano ne izstopa. Tudi zaslužimo manj, kot smo prej. A ti filmi iz vseh sodelujočih potegnejo najboljše.«

Svojega lika trpinčenega in z nadzorom obsedenega milijarderja Christiana Greya, ki išče beg pred notranjimi demoni v sadomazohistični spolnosti, ni maral. Pa tudi kritiki so po njegovi igri raje neusmiljeno mlatili kot jo hvalili. Vseeno pa se je erotična trilogija Petdeset odtenkov izkazala za kuro z zlatimi jajci, saj je v kinoblagajne prinesla več kot milijardo evrov in se v zgodovino zapisala kot sedma najbolj dobičkonosna franšiza s cenzorsko oznako R vseh časov.pa je krutim spolnim praksam svojega filmskega alterega navkljub postal utelešenje prenekaterih ženskih spolnih fantazij. Morebiti tudi zaradi prepričljive spolne kemije s soigralkov zapeljivih krpicah kot Anastasio Steel. No, tako bi lahko vsaj sklepali glede na pismo, ki ga je Dornan v teh dneh dobil od oboževalca, prepričanega, da seks pred kamerami z Dakoto nikakor ni bil igran. Še več, po oboževalčevem prepričanju je obrodil sad.»Mislim, da si tvoja žena zasluži vedeti, da imaš tega otroka!« je namreč pisalo, zraven pa kolaž fotografij sedemletnega dečka, po mnenju očitno nekoliko motenega oboževalca sina Jamieja in Dakote, ki naj bi ga spočela kar pred kamerami.Okroglo desetletje ljubi le eno žensko. Ko se je leta 2010 vkrcal na isto letalo kot igralka, se mu je zazdelo, da je pri tem imela prste vmes usoda. Mična rjavolaska ga je namreč v hipu pritegnila, zato je načrtno odšel na zabavo, za katero je vedel, da bo tam tudi ona. Že po prvih nekaj besedah z njo pa je vedel, da je to ženska njegovega življenja. Kdo ve, morda je njuno srečanje tudi v resnici napletla usoda, saj sta bila v dveh letih že poročena, iz njune ljubezni pa so se jima rodile tri hčerke, najmlajša minulo leto.A čeprav o njuni pripadnosti ne gre dvomiti, Jamie pa tudi nikdar ni skrival, da je družina zanj na prvem mestu, je nekdo vendar prepričan, da si je postavni zvezdnik pred dobrimi sedmimi leti, ko je torej dobil vlogo Christiana Greya, poiskal malce seksi razvedrila še drugod. »Nekdo mi je poslal fotografije nekega otroka. S pisemcem, da je moj in da bi Amelia morala vedeti, da imam otroka, ki je danes star sedem let. Mislim, da je poskušal povedati, da gre za otroka, ki sva ga z Dakoto spočela med snemanjem prvega dela trilogije,« je povedal igralec in dodal, da je čudaško pismo vzbudilo njegovo pozornost. »Precej zmešano.«Prvi iz trilogije je prišel v kina pred petimi leti. Nadaljevanje je sledilo leta 2017, sklepni del pa leto pozneje. In tedaj je bil Dornan že več kot pripravljen, da se poslovi od tega filmskega lika. »Bil sem pripravljen na novo poglavje. Niti ni bilo pomembno, koga sem igral, spoznal sem, da si enega in istega lika ne želim igrati večkrat zapored. Začnem se dolgočasiti,« je priznal in dodal, da je precej nenavadno, da mu je največjo slavo in prepoznavnost (pa tudi največ zelencev) prinesla ta že pošastno uspešna franšiza, ki pa so jo kritiki raztrgali. Ne le filma, tudi njega. Kajti čeprav se običajno na kritike ne ozira in jih ne prebira, se po premieri prvega filma temu ni mogel upreti.»Po prvih nekaj slabih kritikah sem zapadel v dokaj bedno obdobje. Sčasoma sem se pobral in jih izrabil kot gonilo za naprej. A ena pripomba je ostala z menoj. Trditev, da imam karizmo ovsene kaše. To je kar zbodlo. Čeprav se delno lahko kar strinjam.« Vseeno se je poskušal potolažiti, da je ovsena kaša nekaterim vseeno pri srcu.