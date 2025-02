James Dean: ženska, ki mu je zlomila srce

James Byron Dean je bil rojen v majhnem mestecu Marion v ameriški zvezni državi Indiana in bi, če bi še živel, ta mesec praznoval 94. rojstni dan.

Od najzgodnejšega otroštva je bil zelo navezan na svojo mamo Mildred Marie Wilson, za katero je trdil, da ga edina razume.

Star komaj devet let jo je izgubil zaradi raka in življenje se mu je postavilo na glavo. Oče ga je poslal k stricu in teti na kmetijo, kar slabo vplivalo na njun odnos, ki je bil skrhan vse do igralčeve prezgodnje smrti.

Njegovi biografi trdijo, da je tolažbo, družbo in duhovno vodstvo v težkih trenutkih našel pri metodističnem duhovniku Jamesu DeWeerdu, ta naj bi prebudil Deanovo ljubezen do hitrih avtomobilov.

Med študijem prava v Kaliforniji je odkril igralski talent in stopil je v filmski svet, ki ga je povzdignil med legende.

Porednež z mehkim srcem

Čeprav je imel v javnosti zaradi vlog v filmih Upornih brez razloga in Vzhodno od raja sloves porednega fanta, so tisti, ki so ga poznali vedno trdili, da je bil James bil daleč od tega.

Pogosto je spreminjal razpoloženje in hipoma se je iz tihega in zadržanega, včasih sramežljivega fanta prelevil v zabavnega komika, ki je zabaval celo družbo.

Kljub temu je igral na karto frajerja, ki se redko kdaj nasmehne, ima v ustih vedno cigareto in z motociklom ali športnim avtomobilom premaguje razdalje.

Zahvaljujoč svoji privlačnosti in neizpodbitni karizmi mu je uspelo celo najbolj običajna oblačila, modre kavbojke in belo majico, spremeniti v brezčasni modni trend.

James Dean je brez dvoma imel tisto nekaj, kar je druge privabljalo v njegovo bližino. Upreti se mu niso mogle niti Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Joan Crawford in Judy Garland.

On pa mogel preboleti velike ljubezni do igralke Pier Angeli.

Neuslišana ljubezen

Italijanska igralka Pier Angeli in James Dean nista bila dolgo v zvezi, razlogov za prekinitev te je bilo več.

Njena mama razmerja ni odobravala, saj Dean ni bil katolik. Prav tako ni podpirala njegovega življenjskega sloga, hitrih avtomobilov in načina oblačenja. Tudi ljudje iz filmskega studia, s katerimi je sodeloval, so skušali Deana odvrniti od poroke z Angeli.

Dean je mladi igralki priznal, da še ni pripravljen na zakon, kmalu po njunem razhodu se je ona zaročila s pevcem Vicom Damonejem in se leta 1954 z njim poročila.

Slavni igralec je imel zlomljeno srce.

Štirinajst let po tem, ko je njuna zveza končala, je Pier Angeli opisala, kakšna je bila njuna romanca.

»Skupaj sva zahajala na kalifornijsko obalo in tam umaknjena od vseh ter čim dlje od radovednih pogledov ostajala v hišici na plaži.

Večino časa sva preživela na obali, se pogovarjala o sebi in najinih težavah, o filmih in igranju, o življenju in življenju po smrti.

Popolnoma sva se razumela. Bila sva kot Romeo in Julija, skupaj in neločljiva. Tako sva se ljubila, da sva želela skupaj zakorakati v morje, držaje se za roke, vedoč, da bi tako ostala skupaj za vedno,« je zaključila.

James Dean je bil v Hollywoodu le pet let in je igral v treh velikih filmih: Vzhodno od raja, Upornik brez razloga in Velikan.

Napovedovali so mu ogromno slavo in uspešno kariero, vendar je mesec dni pred premiero Upornika brez razloga, 24-letni igralec umrl v prometni nesreči.