James Bond ogrozil preživetje tisočev

REUTERS Več sto kinodvoran verige bo od jutri zaprtih. FOTO: Henry Nicholls/Reuters

Preložene tudi druge premiere

Pri Cineworldu upajo, da bi vrata dvoran lahko spet odprli sredi decembra, čeprav se zna to po besedah Greidingerja zamakniti tudi v prihodnje leto. Ne bodo spet tvegali z odpiranjem, nato pa ne bo novih filmov.

Ljubitelji visokooktanskih podvigov Jamesa Bonda, začinjenih s hitrimi avtomobili in lepimi dekleti, so bili v nestrpnem pričakovanju. Napovedana novembrska premiera filma Ni časa za smrt se je namreč nezadržno bližala, pričakovanje pa sta še dodatno razplamtela prihod filmskega napovednika minuli mesec in komaj prejšnji teden še premiera glasbenega spota za naslovno pesem, pri kateri se ob glasunaježijo kocine.A še preden je dobro odzvenel zadnji takt, je treščila bomba. Novembrske premiere ne bo! V zadnjem hipu so se vodilni pri filmskih studiih namreč odločili, da bodo film raje poslali v kinematografe tedaj, ko bo pandemija bolj pod nadzorom in si ga bodo lahko ogledali filmoljubci po vsem svetu, ne le v izbranih državah. Zato so premiero, prvotno načrtovano že za april letos, zdaj še tretjič zamaknili. Na velikonočni čas prihodnjega leta, na 2. april.»Razumemo, da bo zamik razočaral oboževalce, a se že veselimo, da bomo Ni časa za smrt z njimi delili prihodnje leto,« je zakričalo z uradnega profila na twitterju. A novica ni povzročila le, da se je marsikateremu oboževalcu britanskega vohuna 007 povesil nos, za sabo je potegnila še precej več, tudi potencialno ogrozila službe in preživetje več tisoč ljudi.Nepričakovani zamik filma o agentu 007 prihaja po novici, da sta z jesenskih datumov na poznejši čas preloženi veliki premieri stripovskih celovečercev Čudežna ženska: 1984 in Črna vdova. In če dodamo še kup drugih premier, ki so zaradi pandemije odpadle kot jesensko listje, to za kinematografe lahko pomeni le eno – katastrofo! Rušilni plaz se je že sprožil, saj bo jutri zaprtih 127 kinematografov Cineworld in Picturehouse v Veliki Britaniji ter 536 kinematografov v ZDA.»Odločitve nismo sprejeli zlahka. Spremljali bomo razmere in posredovali informacije o ponovnem odprtju, ko bo tudi na obeh glavnih tržiščih več znanega glede vnovičnega odpiranja in ko bodo studii začeli predvajati premiere velikih produkcij,« je sporočil, generalni direktor Cineworlda, ki je druga največja kinoveriga na svetu. Zaprtje, čeprav le začasno, pa je ogrozilo službe približno 45.000 ljudi v ZDA in na Otoku.