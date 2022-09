James Bond bo odslej služil kralju

Zadnji iz vohunske franšize o Jamesu Bondu je na velika platna prišel lansko jesen in je bil tudi zadnji, v katerem se je v najbolj slavnega agenta z licenco za ubijanje že v peto prelevil Daniel Craig, igralec, ki je bil James Bond kar 15 let. Z njegovim odhodom bo za slovito franšizo nastopilo novo obdobje, saj njegovi ustvarjalci niso le pred zahtevno nalogo, da najdejo igralca, vrednega agenta 007, pač pa bo zdaj tudi prvič v zgodovini, da Bond ne bo več v službi britanske kraljice. »007 je zvest britanski vladi. Je klasični junak, ki sta mu bolj mar svet in človeštvo kot njegove lastne potrebe. Od nekdaj je bil v službi domovine in kraljice. Zdaj bo služil domovini in kralju,« je dolgoletna producentka Barbara Broccoli pojasnila, da je nedavna smrt kraljice Elizabete II. nekoliko spremenila tudi zgodbo slavnega vohuna.

Daniel Craig je bil za Bonda precej kontroverzna izbira zaradi svetlih las in mišičastega, robustnega videza. FOTO: Toby Melville/Reuters

Petindvajset filmov in šest moških, ki so imeli čast biti v vlogi enega najslavnejših filmskih likov. Ali, po besedah Pierca Brosnana, enega izmed njih, več ljudi se je sprehodilo po površju lune, kot se jih je prelevilo v Jamesa Bonda. In zdaj se je lov na naslednjega, sedmega po vrsti, tudi uradno začel, čeprav je res, naj se njegovi oboževalci ne veselijo prehitro. Do tedaj zna miniti več let. »To je dolgotrajen, večleten proces. A tudi ko ga najdemo, se mora biti igralec pripravljen obvezati za naslednjih deset, petnajst let,« kar pomeni, da se morajo ozirati za še dovolj mladim igralcem. In prav slednje je ovira, da bi se lahko odločili za Idrisa Elbo, o katerem se je več let govorilo kot o morebitni izbiri in kot o prvem temnopoltem Jamesu Bondu. »Idris je odličen, obožujemo ga,« čeprav Broccolijeva priznava, da je njegovih okroglih 50 let precejšnja ovira. »Že Daniela smo težko dobili, pa je bil tedaj na začetku svojih tridesetih.«

1962. je na velika platna prišel prvi iz franšize, Dr. No.

Med potencialnimi izbirami omenjajo Henryja Cavilla, Rege-Jeana Paga in Toma Hardyja, čeprav Broccolijeva poudarja, da je o imenih še prezgodaj govoriti, je pa odločno zavrnila možnost, da vlogo odigra ženska. Kajti čeprav želijo v filmih ohranjati svežino in so spremembe dobrodošle, se pri določenih stvareh držijo preizkušene formule. »Osrednji lik James Bond je najpomembnejši element teh filmov in verjamemo, da je nepodkupljiv, da dela za kraljico, zdaj tudi za kralja, in državo. Ne gre mu za osebno korist. Prizadeva si, da bi svet postal varnejši. Mislim, da tega zagotovo ne bi spremenili.« Pomembno pa je slediti izzivom, s katerimi se sooča svet, da ostajajo aktualni. »Kaj bo svet skrbelo čez dve ali tri leta?« se sprašuje producent Michael G. Wilson, Barbarin polbrat. »Občinstvo ima določena pričakovanja. A želi si tudi presenečenj.«