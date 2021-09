Jadran je nova hollywoodska meka

Dubrovnik te dni poka po šivih, vsaj kar se tiče svetovnih zvezdnic in zvezdnikov, ki so priljubljeni srednjeveški biser ob Jadranu izbrali za svoj poletni oddih. S skrivnostno fotografijo je oboževalce na instagramu razveselila hollywoodska težkokategornica Demi Moore, ki pa ob njej ni pripisala destinacije. Objavo sebka ob morski gladini med sončnim zatonom je pospremila le z zapisom »nedeljski selfie«. A ni bilo treba dolgo, ko so jo že zasuli s komentarji, da je zagotovo na Hrvaškem. Če je filmska diva menila, da bo lahko prikrila sledi in ostala neopažena, se je torej krepko uštela. Paparaci so lepotico z izklesanim telesom in v črnih bikinkah že izsledili na terasi počitniške vile v družbi dveh moških. Tokrat je najela razkošni hotel, v katerem sta pred njo že letovala Harrison Ford in Calista Flockhart, ki je na dopust pripeljala celo svojega cvetličarja in parfumerja.



Demi, ki je na vrhuncu filmske kariere blestela v Nespodobnem povabilu in Striptizu, ima na svojem družabnem profilu okoli dva milijona sledilcev, ki jih redno obvešča o svojih potovanjih. Pred prihodom v največji hrvaški turistični biser je letovala na grškem otoku Mikonosu, kjer je počitnice preživljala skupaj s hčerko Rumer, sadom ljubezni z igralcem Bruceom Willisom. Slavni dopustnici sta se prepustili čarom grškega morja in sonca ter vsega dobrega, kar prinaša zibelka zahodne civilizacije. Ameriško zvezdnico očitno prav vleče v ta del Evrope, posebno s Hrvaško ima tesne povezave. Namreč, tamkajšnji oblikovalec Matija Vuica je za njeno hčerko Rumer oblikoval obleko, s katero je zablestela na lanskoletni zabavi Vanity Fair.



Po Jadranu te dni pluje tudi igralec, najbolj znan po vlogi Barneyja v seriji Kako sem spoznal vajino mamo, 48-letni Neil Patrick Harris. S svojim možem Davidom Burtko in njunima desetletnima dvojčkoma Gideonom in Harperjem se rad poda na nove pustolovščine, je zapisal v eni od objav, ki jih je pospremil z vrsto fotografij in romantičnih družinskih posnetkov.

