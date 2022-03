Jack Osbourne bo še četrtič očka

Jack Osbourne in njegova srčna izvoljenka Aree Gearheart sta na začetku tega tedna praznovala njen 31. rojstni dan, a na darilo, najlepše in najpomembnejše, bo morala svetlolasa Aree počakati še nekaj mesecev. »Danes je moj rojstni dan, a darila ne bom dobila do poletja. Letošnje poletje namreč prihaja novi član našega plemena!« je radostno vzkliknila slavljenka, ki ji je ljubljeni nežno božal nosečniški trebušček. Pri tem se niti Jack ni mogel vzdržati vznemirjenja in je prešerno čivknil, da sta v pričakovanju poletnega dojenčka.

Poleti ju bo obiskala štorklja. FOTO: Osebni Arhiv

»Dojenček številka štiri prihaja!« No, številka štiri za Jacka, ki ima iz prejšnjega zakona z Liso Stelly tri hčerke, Aree pa bo na pot materinstva zdaj zakorakala prvič.

Le nekaj mesecev po razpadu njegovega zakona se je svežemu ločencu nasmehnila ljubezenska sreča. Naletel je na prikupno Aree, za katero je takoj vedel, da je ženska njegovega življenja.

3 otroke ima Jack iz prejšnjega zakona.

Ne le ker mu je srčni utrip ob njej ponorel, ampak tudi, ker je njegove hčerke sprejela, kot bi bile njene. »Ko jo gledam, kako odlična je v vlogi mačehe, mi od sreče zastaja dih,« je priznal in po dveh letih ljubezni, bilo je na minuli silvestrski večer, padel na koleno. In slišal tako želeni da. A če je mislil, da je bil to najlepši stavek, kar jih je kdaj slišal iz njenih ust, ga je zdaj še bolj razveselila, ko mu je povedala, da je njuna ljubezen obrodila sad.