J.Lo. presenetila z izpovedjo: »Najboljše, kar se mi je zgodilo v življenju.«

Jennifer Lopez je v oddaji CBS News Sunday Morning odkrito spregovorila o ločitvi od Bena Afflecka. Povedala je, da je bilo to zelo težko obdobje, a hkrati trenutek, ki jo je najbolj oblikoval:

»To je bil najboljši dogodek v mojem življenju, ker me je spremenil. Pomagal mi je odrasti na način, kot sem morala odrasti,« je dejala Lopezova.

Medtem ko je snemala film Poljub ženske pajka (Kiss of the Spider Woman), kjer je bil Affleck izvršni producent, je bila čustveno razdvojena.

Film je bil premierno prikazan januarja na filmskem festivalu Sundance, v istem mesecu sta tudi uradno zaključila zakonsko zvezo, povzema independent.co.uk.

»Vsak trenutek na snemanju je bil uresničitev sanj, počutila sem se izpolnjeno. A ko sem se vrnila domov, je bilo vse drugače. Spraševala sem se, kako sploh funkcionirati v takšnih okoliščinah,« je priznala.

Ljubezen v središču pozornosti

Romanca med Jennifer Lopez in Benom Affleckom je bila vedno v središču medijske pozornosti. Spoznala sta se leta 2002 in se hitro zaročila, a leta 2004 razdrla zaroko. Vsak je nato odšel po svoji poti:

ona se je poročila s pevcem Marcom Anthonyjem, z njim ima dvojčka Maxa in Emme, on pa z igralko Jennifer Garner, s katero imata tri otroke: Violet, Seraphino in Samuela.

Leta 2021 sta Lopezova in Affleck obudila ljubezen in se leto kasneje poročila v Las Vegasu, nato še v Georgii. Vendar sreča ni trajala dolgo, dve leti po poroki je Jennifer vložila zahtevo za ločitev zaradi nepremostljivih razlik.

Kljub osebnim težavam vzpon v karieri

Čeprav se je zasebno soočala s težavami, je Jennifer profesionalno doživela nov vzpon. Njeni sodelavci pravijo, da je polna energije, osredotočena na kariero, in hvaležna za vse, kar ima.

Film Poljub ženske pajka je postal njen najpomembnejši projekt v zadnjih letih. Gre za filmsko priredbo muzikala z Broadwaya iz leta 1993, ki temelji na romanu Manuela Puiga. To je tudi prva vloga Lopezove v filmskem muzikalu.

Na festivalu je priznala: »Na ta trenutek sem čakala celo življenje.«

Poklon mami

Film ima tudi zelo osebno dimenzijo: posvečen je njeni mami, Guadalupe Rodríguez, veliki oboževalki te zvrsti.

»Odraščala sem ob teh filmih. Mama jih je oboževala, skupaj sva peli in plesali po hiši. To mi je ostalo v srcu in vedno sem si želela ustvariti muzikal,« je zaključila Lopezova.