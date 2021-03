J. Lo in A-Roda ujeli med poljubljanjem

Jennifer Lopez in Alexa Rodrigueza so paparaci v Dominikanski republiki zalotili med poljubljanjem. Prizor je povzročil pravo razburjenje, saj se je še nekaj dni pred tem govorilo, da se 51-letna pevska in filmska zvezdnica ter upokojeni športni 45-letni športni zvezdnik razhajata. Novica je bila šok za oboževalce, saj je sestavljena družina, ki sta si jo ustvarila v javnosti, ves čas kazala idiličen obraz. Tudi par je do nedavnega deloval harmoničen in usklajen. Da je nekaj narobe, je dala slutiti že preložitev poroke, ki bi se morala zgoditi lani. A ker je bilo 2020. v toliko pogledih zelo zapleteno leto, ko zaradi epidemije nismo mogli početi ogromno običajnih reči, so si mnogi zamik razlagali z željo para, da dahne večni da v bolj sproščenih okoliščinah. Potem so se pred dobrim tednom razvnele govorice, da je ljubezni konec, zaroka pa preklicana. O razhodu zvezdnikov so poročale številne medijske hiše po vsem svetu, navajale pa so tudi, da je bilo razmerje že nekaj časa precej razburkano. Rojena drug za drugega Lopezova in Rodriguez sta se od leta 2017, ko sta začela hoditi, povezala na več različnih ravneh. Podpisala sta pogodbi za sodelovanje s podjetjem Hims & Hers in Quay ter skupaj nakupila nepremičnine v Los Angelesu, Miamiju in New Yorku. Vsak svoje otroke sta združila v eno mešano družino in navduševala oboževalce s prizori družinske idile. Pevka je mati 13-letnima dvojčkoma Emmi in Maxu, A-Rod pa ima dve hčerki, 16-letno Natasho in 12-letno Ello. Prav otroci naj bi bili po besedah vira blizu družini glavni razlog, da se par trenutno zelo trudi ostati skupaj. V ta namen je Alex zdaj priletel v Dominikansko republiko, kjer Jennifer trenutno snema romantično komedijo Shotgun Wedding, v kateri je njen soigralec Josh Duhamel. Za Jennifer naj bi bilo to snemanje še posebno naporno, tako zaradi ukrepov za zajezitev epidemije kot tudi, ker je ločena od otrok in Alexa.

​Jennifer je Alexa spoznala na bejzbol tekmi leta 2005, ko je bila še poročena z očetom svojih otrok Marcom Anthonyjem.



»Rokovala sva se in za približno tri sekunde sem začutila nekakšno čudno elektriko,« se je spominjala zvezdnica. Alex je priznal, da je bil nad zvezdnico že od nekdaj navdušen, avtogram in njeno sliko, ki jo je dobil, pa je od devetdesetih let skrbno hranil. A čeprav jima je bila ljubezen očitno usojena, sta se šele leta 2017 zares našla. Srečala sta se po naključju v restavraciji in ona ga je, ne da bi vedela, zakaj, lopnila po rami. Kmalu jo je Alex povabil na večerjo in tako se je začelo. Postala sta eden najbolj priljubljenih znanih parov. Zaročila sta se na Bahamih, marca 2019. Kdo je kriv? Težave v raju pa niso od včeraj. Razmerje med Lopezovo in Rodriguezom naj bi se začelo krhati že pred približno pol leta. O razhodu naj bi razmišljala predvsem Lopezova, kar potrjujejo tudi njene besede v intervjuju za spletni portal Allure, kjer je priznala, da sta z Alexom obiskovala terapijo za pare. Govori se, da naj bi njuno zvezo zamajal Alexov skok čez plot. Njegova izbranka naj bi bila od Lopezove 20 mlajša lepotica iz ameriškega resničnostnega šova Southern Charm, Madison LeCroy. A čeprav je lepotica izdala, da sta s športnikom govorila po telefonu, je tudi dejala, da med njima ni bilo nič spornega. Tudi A-Rod je v izjavi za javnost skupaj z Lopezovo zatrjeval, da za težave, ki jih imata s pevko, ni kriva tretja oseba.

