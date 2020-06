J. K. Rowling je bila žrtev spolnega nasilja

Z veliko težavami mi je uspelo zbežati iz mojega prvega, nasilnega zakona.

Britanska pisateljicase je znašla pod plazom kritik zaradi svojih tvitov, povezanih s spolno identiteto in biološkim spolom, s katerimi je stopila na žulj transspolni skupnost in aktivistom​ LGBT+, obtožili so jo transfobije. A čeprav je poskušala svoje razmišljanje dodelati in razložiti, se je z vsakim nadaljnjim zapisom le še bolj pogreznila v živi pesek obtožb.Transaktivistom so se v kritikah pisateljice pridružili številni uporabniki družabnih omrežij, tem pa tudi hollywoodski zvezdniki, ki so igrali v filmskih adaptacijah njenih zgodb, med temi. Transskupnosti se je zaradi njenih besed opravičil celo filmski studio Warner Bros, urednica največje spletne strani oboževalcev Harryja Potterja pa je ljudi pozvala, naj prenehajo kupovati pisateljičine knjige in gledati filme o slovitem malem čarovniku. Rowlingovo je napad po družabnih omrežjih spomnil na preteklost, na neki drugi napad, ki ga je zdaj prvič delila s svetom. »Že več kot 20 let sem pod medijskimi žarometi, a še nikoli nisem javno in odkrito spregovorila o nasilju v družini, ki sem ga trpela, ter da sem bila v svojih 20 letih žrtev spolnega napada,« je razkrila in v dolgem eseju popisala svojo izkušnjo, s čimer je poskušala v pravi kontekst postaviti svoje nedavne komentarje o transspolnih ženskah, ki so dvignili toliko prahu.Ni želela vzbuditi sočutja, ampak ustvariti pravi kontekst, saj ima tudi ona kot marsikateri človek na tem planetu zapleteno ozadje, ki zaznamuje njene strahove, interese in mnenja. Pri tem je podčrtala, da doslej ni molčala iz sramu, ampak ker so ti spomini zanjo travmatični, zadevajo pa ne nazadnje tudi njeno hčeriz prvega zakona s portugalskim novinarjem, ki ga je omadeževalo nasilje. »Z veliko težavami mi je uspelo zbežati iz mojega prvega, nasilnega zakona. Danes sem srečna in varna z resnično dobrim moškim, a brazgotine, ki sta jih pustila nasilje in spolni napad, nikoli ne izginejo. Čeprav sem še sama sebi skoraj smešna, da še danes poskočim pri vsakem neznanem zvoku ali ko se za mano pojavi kdo, ki ga nisem slišala prihajati.«Podrobnosti spolnega napada niti svojega napadalca mojstrica pisane besede ni razkrila, zgolj to, da se je zgodilo v njenih 20. Da njen prvi zakon, ki je trajal zgolj 13 mesecev, ni bil rožnat, je sicer znano, Jorge je namreč pred časom priznal, da ji je primazal klofuto, a zavrača očitke domačega nasilja. Klofnil naj bi jo enkrat, ko mu je dejala, da ga ne ljubi več, hiše pa ni hotela zapustiti brez tedaj štirimesečne Jessice. »Bil je nasilen boj. Zvleči sem jo moral iz hiše in, priznam, na ulici sem jo močno udaril.« J. K. se je v policijskem spremstvu naslednji dan vrnila po hčerko, se za dva tedna zatekla k prijateljem, nato pa se iz Portugalske preselila nazaj v rodno Anglijo.Dejstvo, da je ženska, je oblikovalo njeno življenje, je zapisala Rowlingova ter svoj tvit zdaj dodelala, da je vrsto let razmišljala o transspolni tematiki, saj da se je v mladosti tudi sama spopadala s spolno identiteto. »Spomnim se, kako sem se, potem ko sem v mladosti prebrala teorijo o spolni identiteti, počutila duševno brezspolno.« Še več, ne zdi se ji povsem nemogoče, da bi se, če bi odraščala v sedanji družbi številnih spolnih identitet in ob dejstvu, da biti ženska ni lahko, morda tudi sama spremenila v sina, ki si ga je njen oče vselej odkrito bolj želel.