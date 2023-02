Izvedeli bodo kraljeve skrivnosti: med dokumenti tudi kraljičina osebna pisma

Kraljeva družina išče trojico, ki bo dobila neverjetno priložnost arhivirati dokumente in pisma pokojne kraljice Elizabete II. in princa Filipa, med njimi je tudi mnogo takšnih, ki jih doslej razen njiju ni videl nihče. Izbrani kandidati bodo dve leti, kolikor naj bi trajal projekt, prejemali po 2800 evrov mesečne plače, delo pa bo potekalo v dvorcu Windsor.

»Novi člani ekipe dvorca Windsor boste vodili velik in pomemben projekt arhiviranja uradnih in osebnih papirjev kraljice Elizabete II. in vojvode Edinburškega. Ustvarili boste jasen in pregleden arhiv, do katerega bodo ljudje lahko dostopali hitro in enostavno. Poleg tega boste pomagali postavljati in voditi razstave ter odgovarjali na vprašanja kolegov in raziskovalcev,« se med drugim glasi oglas za delovno mesto. Kraljevi od kandidatov seveda pričakujejo veliko odgovornosti in natančnosti, da bodo morali vse skrivnosti, na katere bodo naleteli med delom, obdržati zase, najbrž niti ni treba omenjati. Prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami arhiviranja, še posebno to velja za mesto vodje projekta, njegova sodelavca, ki bosta prevzela vlogi asistentov, morata poznati vsaj osnove tega področja.

Kraljevi arhivi so najbolj popolna zbirka dokumentov, pisem in drugih listin kraljeve družine, ki segajo vse do 13. stoletja, v kraljevi knjižnici pa je mogoče najti rokopise celo iz četrtega stoletja pred našim štetjem. Zadnji, ki je dobil dostop do kraljevih dokumentov v arhivu in knjižnici, je bil William Shawcross, ko je pisal biografijo o kraljici materi. Da je proučil ves potrebni material in spisal knjigo, je potreboval šest let.