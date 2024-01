Nove pesmi srbske pevke, ki se je smrtno ponesrečila v Dubaju

Pevka se je 10. januarja smrtno ponesrečila, ko je na počitnicah s prijateljicami v Dubaju padla iz 24. nadstropja tamkajšnjega hotela.

Prejšnji teden so jo položili k večnemu počitku, prav na ta dan sta bili javnosti predstavljeni dve njeni novi pesmi Ubiću te in Perverzno, za kateri je tekste napisala pokojna Marina Tucaković, glasbo in aranžmaje pa Goran Ratković Rale, piše Kurir.rs.

Strt oče Nebojša Lazić je za srbske medije razkril svojo teorijo o hčerini smrti:

»Mislim, da je Andrijana padla z balkona, ko je poskušala narediti selfi. Med tem je najbrž doživela astmatični napad in je zato padla čez ograjo. Nimam druge razlage,« je dejal in dodal, da sta z ženo povsem strta in lahko bolečino prenašata le s tabletami in injekcijami.

Pred tem je za medije izjavil, da so hčerine prijateljice med tragedijo spale in niso videle, kaj natančno se je zgodilo.

Nebojša se je od hčerke med drugim poslovil s čustveno objavo na družabnem omrežju instagram.

V policijskem poročilu o nesreči je zapisano, da je 10. januarja 2024 28-letna ženska umrla zaradi posledic padca z višine. Vsi postopki so zaključeni in ni zadržkov za izdajo potrdila o smrti.

Andrijana, ki si je gradila glasbeno kariero, je bila po izobrazbi sicer diplomirana pravnica, zaposlena na notranjem ministrstvu Republike srbske.

Od nje so se poslovile tudi prijateljice:

»Draga naša Adamsica, prezgodaj si nas zapustila, a najlepše trenutke življenja smo doživele s teboj. Najlepše trenutke poleg šolanja. Adamsice so ostale brez princeske, brez ene odlične učenke, ljubljenke učiteljev in vseh nas.

Hvala za vsak objem, za vsako besedo za vsak šepet med testi.

Preostane nam le še, da se spominjamo lepih trenutkov, da molimo zate, lepotica. Sedaj si v boljšem svetu in prosimo te, da nam prihraniš mesto v raju, ker z gotovostjo lahko rečemo, da si ga zaslužiš.

Ta ekipa, ta razred te ne bosta nikoli pozabila. Za vedno Adams,« so zapisale v objavi.

Andrijana je rada potovala. Imela je dva mlajša brata, na katera je bila, tako kot na celo družino, zelo navezana.