Izselitev Jennifer Lopez

Jennifer Lopez se je, kot poročajo tuji mediji, mesece po zaključku ločitve od Bena Afflecka, izselila iz zakonske hiše.

Po tem, ko jo je sodišče v Los Angelesu razglasilo za samsko, je zvezdnica kupila nepremičnino blizu novega doma svojega bivšega moža.

Po poročanju časopisa People, je Lopezova za vilo v Los Angelesu odštela nekaj več kot 16 in pol milijona evrov.

Vir blizu igralki je povedal, da je nov dom začela skrivaj iskati že aprila, torej dolgo pred tem, ko je javnosti postalo znano, da se par razhaja.

Diva se je z Affleckom poročila leta 2022, dve leti po sklenitvi zakona je avgusta 2024 vložila vlogo za razvezo.

Novica o novem domu Lopezove je v javnost prišla potem, ko je njen bivši mož v intervjuju spregovoril o osebni izkušnji z ločitvijo ter vzrokih zanjo.

V pogovoru za GQ je med drugim povedal: »Ob ločitvah je običajno velika želja po odkrivanju konkretnega vzroka, vendar je resnica veliko bolj vsakdanja in manj zanimiva, kot bi pričakovali,« je dejal zvezdnik in pojasnil, da pri njuni ločitvi ni šlo za nič drugega kot za različen odnos do slave.

Trenutno o novi nepremičnini Jennifer Lopez ni znanih več podrobnosti.