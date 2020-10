Izpoved stevardese na zasebnem letalu

V času, ko nas preveva nova resničnost zaradi koronavirusa, je le malo ljudi, ki se odloči za polet z letalom. Roko na srce, tudi pogostost letov je precej manjša. V boljšem položaju pa so lastniki zasebnih letal ali premožni posamezniki, ki si lahko privoščijo ta luksuz.



Obvezni člani posadke na luksuznih letalih so seveda stevardese in stevardi, ena takšnih je 32-letna Kimberly Benton, ki je v tem poslu devet let. Kot je povedala za CNN, je v tem času obiskala 130 držav in letela na 27 različnih letalih. Biti VIP-stevardesa, pa pomeni biti deklica za vse. »Pričakujejo, da si več kot le osebje. Pričakujejo, da veš natančno, kaj želijo, ko se vkrcajo, med letom. Na primer kratki ekspreso takoj po vzletu, masažno blazino za noge. Vse mora biti pripravljeno.«



Kimberly je povedala, da je bila večkrat na delu na rojstnodnevnih zabavah med oblaki in zabavah popzvezdnikov po koncertih. Za zabave pravi: »Goste je treba držati pod nadzorom. Moraš paziti, da ne spijejo preveč, a hkrati da jim ne pokvariš zabave.« Bila je prisotna na letih direktorjev, članih kraljevih družin, takšnih in drugačnih zvezdnikov. In kaj je bistvo? »Da si prilagodljiv in da veš, kaj hočejo ter to pripraviš vnaprej.«



Mary Kalymnou, ki je stevardesa na zasebnih letalih že 14 let, pa je trikrat v življenju bila zraven, ko so prevažali krste znanih osebnosti. »Krsta, oblečena v zlato in drag les, v tovornem predelu. Bili so zelo znani možje, ki so šli na svojo zadnjo pot,« je dejala. Sicer pa se je že navadila tudi eksotičnih živali, dragega nakita, več deset nakupovalnih vreč, pištol. »Vsaka se lahko nauči tega dela. A le nekaj jih bo izstopalo. Biti profesionalen tukaj ni dovolj, treba je biti edinstven.« In predvsem kot spužva, ki se neprestano prilagaja.