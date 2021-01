Izpoved igralke šokirala Srbijo: Posilil me je slavni učitelj igre

Srbija je v šoku. Znana igralka Milena Radulović (26) in še nekaj drugih deklet, med njimi mladoletnice, so policiji prijavile posilstvo ali spolno nadlegovanje. Te grozote naj bi več let ponavljal znani režiser, scenarist in učitelj igre Miroslav Mika Aleksić (68). Po poročanju Blica je povedala, da je hodila k njemu v šolo šest let, nato pa jo je posilil. Stara je bila 17 let. »Ponavljajo se,« je povedala v javni izpovedi za omenjeni časopis.



Razkrila je tudi, da je Aleksić spolno nadlegovala učence več desetletij. Njegova šola je sicer zelo cenjena, k njemu starši vpisujejo že pet- ali šestletne otroke. Ob vpisu je staršem povedal, kakšna so pravila in koliko stane šola ter tudi, da se zadnjič vidi z njimi. Kot dodaja igralka v razkritju za Blic, je tudi rekel, da so otroci spodobni sami priti v drugo nadstropje in plačati šolnino. »Govoril je, da so otroci mali ljudje, a všeč nam je bilo, ker nam je govoril, da smo samostojni. Izničeval je vlogo staršev, a takrat nam ni bilo sumljivo.« Prvič jo je posilil, ko je bila stara 17, on pa 61. »Do tega trenutka nisem pomislila, da je kaj takega mogoče. Bil je šok. Zlomila sem se. Šola in on sta bila zame do tedaj druga družina.« Povedala je tudi, da se je spolno nadlegovanje dogajalo v času učne ure v sobi poleg tiste, kjer so bili drugi učenci, ali pa v času, ko je bila intenzivna priprava na sprejemne izpite.



Povedala je, da jo je bilo po tem strah in sram, a da je šele kasneje poiskala psihološko pomoč.

