Izpodrinila jo je Victoria Beckham: sedaj dela v zdravstvu in poje na porokah

Slavna skupina iz devetdesetih Spice Girls je med zvezde ponesla petih mladih Britank, vendar nihče ni dosegel uspeha in slave Victorie Beckham - Posh Spice. Bila je zvezda skupine, se poročila z Davidom Blackhamom in se dokazala v svetu mode.

To ji je uspelo zahvaljujoč karizmi in dobremu občutku za posel, ni pa bila noben izjemen pevski talent. Mnogi niti ne vedo, da je v zadnjem hipu zamenjala veliko bolj nadarjeno pevko Melanie (Mel) Colomo, piše Mirror.

Ta se je, tako kot 400 drugih deklet leta 1994, prijavila na avdicijo. Naučila se je koreografije in pred komisijo nastopila z bodočo Scary Spice Melanie Brown, na koncu je bila sprejeta odločitev, da je njen glas premočan in bi z njim zasenčila druge. Skupina Spice Girls je nastala po zamisli Boba in Chrisa Herberta, očeta in sina, ki sta vodila podjetje Heart Management in se odločila, da po prevladi moških skupin ustanovita žensko zasedbo. Organizirala sta avdicije in iskala petih nadarjenih deklet.

Na koncu so bile izbrane Melanie Brown (Scary Spice), Melanie Chisholm (Sporty Spice), Emma Bunton (Baby Spice), Geri Halliwell (Ginger Spice) in Victoria Adams- Beckham (Posh Spice)

Tedaj 18-letna Mel je bila sprva obveščena, da je izbrana v skupino, česar se je zelo veselila, vendar so ji nekaj tednov kasneje odgovorni povedali, da je prišlo do spremembe načrta in da bo namesto nje peta članica Victoria.

Kot so ji pojasnili, je bil razlog ta, da je Mel preprosto pela preveč dobro. Sama sprva, dokler ni dojela, kaj ji je bilo odvzeto, ni veliko razmišljala o tem:

»Mislila sem, da iz vsega skupaj ne bo nič, saj sta minili dve leti in o njih nisem ničesar slišala,« je kasneje pripovedovala in dodala:

»Nato sem jih videla na televiziji. To je bila skupina, katere članica sem skoraj postala.«

Kot je pojasnila, včasih, ko pogleda Victorio Beckham, pomisli, kako bi bilo to lahko njeno življenje.

»V drugem življenju bi bila Victoria Beckham, poročila bi se z nogometašem, nosila bi draga oblačila in z letalom potovala po celem svetu. Nisem imela pojma, kako malo je manjkalo, da bi bila v največji ženski skupini vseh časov.

Namesto tega delam v javni službi za zdravstveno varstvo. Sčasoma sem spoznala, da so jih izbrali zaradi videza, ne zaradi glasu,« pravi Mel, ki pravi, da še vedno sanja o slavi in poje na porokah.

Kljub temu za vse skupaj ne obtožuje Posh Spice, čeprav priznava, da si je včasih predstavljala sebe na njenem mestu.

»Nič ji ne zamerim, postala je ena izmed najuspešnejših žensk na svetu.

Občudujem jo. Ampak lagala bi, če bi rekla, da niso bili trenutki, ko sem si želela zamenjati z njo.

Zasmejala sem se, ko je nekoč izjavila, da je včasih pela z izključenim mikrofonom,« je še dejala Mel, mama dveh sinov.