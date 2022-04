Izpad Willa Smitha na oskarjih: je kriva vroča preteklost Jade in Rocka?

Zadeve za znani hollywoodski par v navezi Will Smith in Jada Pinkett Smith ne stojijo najbolje.

Par sicer odkrito govori o vseh zakonskih vzponih ter padcih, vendar si še ni povsem opomogel od Jadinega razkritja leta 2020, da se je spustila v afero z 29-letnim pevcem Augustom Alsinom, novo dno pa je dosegel, ko je Will na podelitvi oskarjev komedijantu Chrisu Rocku po tem, ko se je ta norčeval iz Jadine pričeske, primazal klofuto.

»Jada in Will sta bila v zakonu deležna nemalo neviht,« je za OK Magazine povedal vir. »Ob dejstvu, da ga je Jada prevarala, so se že leta 2013 pojavile govorice, da se je Will nekoliko preveč zbližal s soigralko v filmu Focus, Margot Robie, in čeprav par zagovarja odprti zakon, se vedno znova poraja vprašanje, koliko lahko njun še prenese.«

