Izobčenec Hollywooda spet povabljen k filmu

Zvezdnik Osumljenih pet obuja kariero. FOTO: Press Release

Kariera na mrtvi točki

Kevina Spaceyja pred javnim linčem niso rešile niti nagrade. FOTO: Mike Blake/Reuters

4

leta so minila, odkar ga je več kot 30 moških obtožilo spolnega napada.

Pred štirimi leti je veljal za eno največjih imen filma, nato pa sta se novembra 2017 življenje in kariera oskarjevcasesula kot hišica iz kart.Obtožbi igralca, da ga je zvezdnik pred dobrimi 30 leti, ko jih je sam štel komaj 14, Kevin pa 26, spolno napadel, je sledil plaz podobnih obtožb nadlegovanja, spolne zlorabe in celo posilstva – oglasilo se je več kot 30 moških –, zaradi česar je zvezdnik pristal na črnem seznamu. Bil je ena najsijajnejših zvezd, kar jih film premore, v naslednjem trenutku pa je postal izobčenec Hollywooda, s katerim ni želel nihče imeti opravka. Spacey je tedaj skoraj poniknil.A se po štirih letih, ko je postalo že skrajno neverjetno, da bo sploh še kdaj stal pred filmskimi kamerami, vrača z italijansko kriminalko L'uomo che disegno Dio (Mož, ki je risal boga). In ker ima življenje precej čudaški smisel za humor, naj bi padli zvezdnik zaigral detektiva, ki preiskuje primer po krivem obtoženega pedofila.Vsa priznanja filmskega sveta, ki jih je Spacey osvajal kot po tekočem traku, niso bila dovolj, da bi ga rešila. Sprva so ga vrgli iz zasedbe priljubljene Netflixove serije Hiša iz kart. Pri Sonyju, ki je stal za filmom All the Money in the World, v katerem je Kevin upodobil razvpitega milijarderja, so se, čeprav je bil film že končan, odločili osramočenega igralca izrezati, njegove kadre pa so na novo posneli sŽe končanemu filmu o, v katerem je Spacey igral glavno vlogo in bil tudi producent, pa so nepreklicno prižgali rdečo luč, tako da projekt nikoli ni prišel do ljudi. Ali, na kratko, zdelo se je, da je Spaceyjeva kariera mrtva. »Nikogar ne bo presenetilo, če zatrdim, da se je moje življenje leta 2017 povsem spremenilo. Moja služba, ogromno mojih odnosov, moj položaj v filmski industriji, vse je izginilo v le nekaj urah,« se je po dolgem zatišju oglasil lani in povlekel vzporednice z epidemijo, v primežu katere se je znašel svet. Povedal je, da običajno ne želi razlagati, da razume ljudi v nezavidljivih položajih, saj ne želi nehote omalovaževati njihove stiske, a je tokrat naredil izjemo.»Lahko zatrdim, da poznam občutek, ko se svet nenadoma ustavi. Morda so nas do tega privedle različne okoliščine, a s tem povezane čustvene stike so podobne. Čutim z vsemi, ki kot jaz nenadoma ne morejo več v službo, ki so izgubili delo.«Zvezdnik je bil zaradi obtožb malone prisiljen k razkritju, da je homoseksualec, a je vse po vrsti zanikal. Vseeno so ga nekatere pripeljale do sodišča, a so bile na koncu ovržene, saj je eden izmed tožnikov umrl, v drugih primerih niso želeli pričati, zadnja pa je padla, ker je domnevna žrtev želela ostati anonimna. Toda čeprav igralcu očitkov niso dokazali na sodišču, je madež na njegovem imenu ostal, zato so mnogi (neprijetno) začudeni, da je cenjeni italijanski filmarza svoj novi projekt izbral prav njega. »Zelo sem vesel, da je Kevin sklenil sodelovati pri mojem filmu. Menim, da je izjemen igralec, in komaj čakam, da začnemo,« je dejal Nero, ki ne bo vihtel le režijske taktirke, ampak bo prevzel tudi glavno vlogo slepega umetnika, ki zgolj s poslušanjem človeških glasov ustvarja njihove portrete. Nato pa ga na vrhuncu slave nekdo lažno obtoži spolne zlorabe. Odmeven primer, katerega preiskavo prevzame detektiv v Spaceyjevi podobi.Kdaj bodo začeli ustvarjati Spaceyjev prvi projekt po obtožbah spolnega plenilstva, še ni znano. Snemali pa naj bi v Italiji, eno izmed vlog bo prevzela tudi Nerova žena, igralka