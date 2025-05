Izjava princa Harryja o kralju Charlesu zaskrbela vse (VIDEO)

Potem ko je princ Harry izgubil pravno bitko proti britanski vladi, je iz svojega doma v Kaliforniji dal ekskluzivni intervju za BBC.

V njem je spregovoril o tem, kako se želi pobotati s svojo družino, predvsem z očetom Charlesom, ki pa, kot pravi Harry, ne želi govoriti z njim. V odgovor na intervju je prišel jedrnat odgovor Buckinghamske palače. »Vsa ta vprašanja so sodišča večkrat in temeljito preučila in vsakič sprejela enako odločitev.«

»Rad bi se pobotal s svojo družino. Nima smisla nadaljevati boja, kot sem rekel – življenje je dragoceno. Ne vem, koliko časa bo oče še z nami, zaradi varnostnih razmer noče govoriti z mano, a bi bilo lepo, da bi se pobotala,« je med drugim dejal.

Družbena omrežja so ob tem polna komentarjev, mnogi pa so ostali brez besed, ko je Harry dejal, da ne ve, koliko časa bo njegov oče še z njimi. Kot je znano, je kralj Charles zbolel za rakom.