Izgublja bitko z rakom, a poslovilnih pisem še ne bo pisala

2015. leta so ji odkrili raka na dojki.

Naslednje leto bosta z možem praznovala deseto obletnico poroke. FOTO: Instagram

Ko se lotiš pisanja poslovilnih pisem, si obupal, se predal. In jaz se še nisem.

PRESS RELEASE Zaslovela je z vlogo Brende Walsh v seriji Beverly Hills 90210. FOTO: Press Release

Igralka, ki se je večina spominja po kultni televizijski nanizanki Beverly Hills 90210, kjer je upodobila Brendo Walsh, se že nekaj let bori z rakom na dojki. In če se je pred tremi leti neizmerno razveselila novice, da je bolezen v mirovanju, pa se je ta, kot smo že pisali, v začetku leta vrnila. In to v veliko hujši obliki. Rak je v zadnjem, četrtem stadiju, kar pomeni, da se je razširil po njenem telesu. Da nekaj ni v redu, je Shannen posumila zaradi hudih bolečin v predelu hrbta, ki so prišle povsem iznenada in bile, kot je dejala, hujše in drugačne kot bolečine, ki jih je običajno čutila po vadbi ali delu na vrtu. Obiskala je zdravnika in ta ji je sporočil grozljivo novico, da se je rak vrnil in razširil v hrbtenico, kljub temu da je Shannen leta 2015, ko so ji ga na dojki prvič diagnosticirali, prestala mastektomijo, kemoterapije in obsevanja.Poti nazaj za 49-letno igralko ni več, samo še vprašanje časa je, kdaj se bo rak razširil v jetra, pljuča in možgane, je za ameriško revijo pojasnil njen kardiolog, ki za Dohertyjevo nima preveč optimističnih napovedi. Tudi statistika ne govori v njen prid, saj le 22 odstotkov ljudi z rakom dojke v četrtem stadiju živi več kot pet let. Čeprav se menda odlično počuti in je prepričana, da bo na zemlji ostala vsaj še deset do 15 let, njene bližnje skrbi, da najverjetneje ne bo dočakala naslednjega leta. Mnogi jo zato tudi spodbujajo pri nameri, da bližnjim napiše pisma ter posname poslovilne videe. Zamisel je bila igralnika, saj pravi, da je veliko tega, kar želi povedati svoji mamiter možu, s katerim bosta naslednje leto praznovala deseto obletnico poroke. A zdaj, ko je napočil čas, da se pisanja in snemanja tudi loti, Shannen pravi, da bo raje še malo počakala.»Vse to je nadvse dokončno. Ko se lotiš pisanja poslovilnih pisem, si obupal, se predal. In jaz se še nisem predala. Počutim se odlično in zelo zelo zdravo. In težko je zaključevati svoje življenje, če se počutiš, kot da boš živel še vsaj deset let,« je dejala Dohertyjeva, ki pravi, da se ji na trenutke zdi, kot da so jo ljudje že odpisali. »To se najbrž dogaja vsem, ki imajo raka v zadnjem stadiju. Kot da so te vsi že označili za mrtvega. Res, da poti nazaj ni, vem, da ne bom ozdravela, da je le še vprašanje časa, a vse to se ne sklada z mojim počutjem. Čutim, da imam v sebi še veliko življenja, in nisem še pripravljena na večna lovišča,« je dodala igralka, ki je nekoč veljala za eno najbolj težavnih v Hollywoodu, a tisti časi so, kot pravi, daleč za njo. »Ko sem dobila diagnozo, sem se najprej vprašala, zakaj sem si to zaslužila. Je to karma? In če ja, kaj sem takšnega storila. Takrat sem veliko razmišljala, se dobivala z ljudmi, krpala odnose,« je pred leti že dejala igralka, ki je v vsem slabem našla tudi nekaj pozitivnega: »Na vso moč se trudim ceniti drobne reči, ki jih večina sploh ne opazi ali pa jih imajo za samoumevne. V moji glavi so vse te malenkosti močno povečane, saj ne morem vedeti, ali je zadnjič, da so mi dane.«