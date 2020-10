Izgubila dolgo bitko: umrla je Berta, Charliejeva pomočnica

Ameriška igralka, najbolj znana po vlogi gospodinjske pomočnice Berte v seriji Dva moža in pol, je julija doživela srčno kap , vse odtlej pa so se zdravniki v bolnišnici trepetali za njeno življenje. Te dni je izgubila bitko in se od sveta poslovila v 77. letu starosti.V zadnjih trenutkih so bili ob njej najožji člani družine, zanjo pa so bile usodne težave s srcem, pišejo tuji mediji.Zloglasna Berta, ki je znala Charlieju vedno povedati svoje, je nastopila v 212 epizodah priljubljene humoristične serije v obdoju med 2003 do 2015. Za svojo vlogo je bila dvakrat tudi nominirana za emmyja.Tukaj je nekaj njenih najboljših prizorov: