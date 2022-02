Izdelan za Napoleonovo kronanje

Pred okroglim jubilejem danske princese Mary je palača objavila nove uradne portrete slavljenke, na katerih skoraj 50-letnica blesti v modri obleki, ozaljšani z bleščicami ter zgodovinsko tiaro, ujemajočimi se uhani in broško neprecenljive vrednosti. Nakit, ki ga krasijo rubini in diamanti, ima več kot zanimivo zgodovino.

Na nekaj uradnih portretih ji družbo dela mož princ Frederik. FOTOGRAFIJI: Instagram

Izdelali so ga davnega leta 1804 za Désirée Clary, nekdanjo zaročenko francoskega voditelja Napoleona Bonaparteja, nosila pa ga je na njegovem kronanju. Takrat je bila že poročena z Jean-Baptistom Bernadottom, Napoleonovim prijateljem, a ji je pripadla čast, da je stopala tik za Bonapartejevo ženo Josephine ter držala njeno vlečko. Novi francoski vladar je skrbno načrtoval vsako podrobnost slovesnosti, za katero je želel, da je mešanica tradicije in sodobnosti. Izbral je 18 mož, ki jim je zaupal, ter jih imenoval v maršale cesarstva.

Med njimi je bil tudi Bernadotte. Vsem je Bonaparte podaril zajeten kupček denarja, da bi boljšim polovicam priskrbeli prvovrsten nakit, ki bi ga nosile na slovesnosti ob njegovem kronanju. Bernadotte je tiaro, uhane in broško naročil pri pariškem draguljarju, čigar ime se je žal izgubilo v zgodovini, ter poskrbel, da je njegova žena na dogodku resnično blestela.

Šest let pozneje se je njeno življenje nenadoma obrnilo na glavo, ko so njenega moža izglasovali za švedskega prestolonaslednika, in iz Pariza sta se morala preseliti v Stockholm. Désirée je s seboj v novi dom prinesla tudi vse dragocenosti, po njeni smrti pa jih je podedovala sinova žena, švedska kraljica Josefina.

Denar za okrasje je dal sam Bonaparte.

Ta je nato tiaro, uhane in broško, ki jih je njena tašča nosila na Napoleonovem kronanju, podarila vnukinji, ko se je ta leta 1869 poročila z danskim prestolonaslednikom princem Frederikom, in od takrat so dragulji v lasti danske kraljeve družine.