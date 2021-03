Iz vibratorja ustvarila umetnino (FOTO)

Spolni velnes

Zvezdničin vibrator lahko vzamete s seboj na potovanje, saj prihaja v diskretni torbici s potovalno ključavnico.

Seks se prodaja! To zelo dobro ve oskarjevka, ki je tržnost seksa združila z željo po destigmatizaciji ženske seksualnosti, ter z izdelki, ki jih sooblikuje in ponuja v svojem podjetju Goop, večkrat razburkala javnost. Pred leti je skoraj nepreglednemu naboru izdelkov, ki naj bi izboljšali in popestrili spolnost, dodala vaginalna jajca iz žada, za katera je zatrjevala, da izboljšajo orgazme. Lani je svetu predstavila dve precej nekonvencionalni dišeči sveči – to diši kot moja nožnica in to diši kot moj orgazem. Zdaj pa je lansirala še svoj prvi vibrator, tako umetelen in privlačen na pogled, da ga ženske ne bodo več skrivale po predalih nočnih omaric, ampak ga bodo raje razstavile kot umetnino.Med karanteno igralki nikakor ni bilo dolgčas. Dolge dneve, noči in tedne je očitno preživela v snovanju popolnega vibratorja, ki bo ženskam ponudil toliko užitka kot noben drug na tržišču. »Nekako sem morala preganjati čas, kajne?!« se je pošalila svetlolaska, očitno precej vešča promocije. Zato je tudi precej natančno izbrala dan, ko je svetu pokazala svoj karantenski rezultat. Vibrator je namreč lansirala na svetovni dan zaljubljencev. Na Goopovi spletni strani pa so o »čarobni paličici« ženskega užitka zapisali, da jo je moč uporabljati na obeh straneh. Bolj kroglasto zaobljena stran obljublja izjemno zunanjo stimulacijo, druga je namenjena močnejši in bolj natančni stimulaciji ščegetavčka, vsaka stran pa ponuja osem vzorcev in moči vibriranja. Seveda je tudi vodoodporen, da uporabnice ne bodo prikrajšane za erotične užitke med kopeljo ali pod prho. Za piko na i pa je tako čudovit, da ga bo vsaka lahko razkazovala kot funkcionalen umetniški predmet.Gwyneth, katere vibrator se prodaja za 78 evrov, ni edina zvezdnica, ki je postala tudi žgečkljiva podjetnica. Svoje linije spolnih igračk sta namreč ustvarili tudi, žena pevca in igralca, ter manekenka. Britanska pevkaje lansko jesen lansirala svoj stimulator ščegetavčka.ni več le igralka in manekenka, ampak tudi solastnica in kreativna svetovalka podjetja za spolni velnes, ki se ukvarja z izdelavo tehnološko izpopolnjenih spolnih igračk. Podobno pa lahko svoj življenjepis z nazivom vlagateljice in kreativne direktorice spolnega velnesa dopolni