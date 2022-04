Skrivno zakloniške na britanskem dvoru: iz palače vodi skrivni rov

Tisti, ki dobijo službo pri katerem od kraljevih, morajo biti pripravljeni na vse. Še posebno pod pritiskom so seveda varnostniki, a tudi osebni asistenti morajo upoštevati goro pravil, napisanih in nenapisanih, ko jih pripravljajo denimo za uradne obiske daljnih dežel. Znano je, da morajo kraljevi v tem primeru za vsak primer s seboj vedno imeti žalno opravo, če bi med njihovo odsotnostjo vladar umrl. Tradicijo so uvedli po smrti kralja Jurija VI., očeta kraljice Elizabete. Ta je bila namreč ravno na turneji po Afriki, ko jo je dosegla novica o očetovi smrti, ker s seboj ni imela črne obleke, pa so ji jo morali ob pristanku v domovini pretihotapiti na letalo, kjer se je Elizabeta hitro oblekla ter pred rojake stopila, kot se spodobi.

Kraljevi, še posebno tisti, ki so bolj pri vrhu, morajo biti vedno pripravljeni na najhujše, ne le na potovanjih, tudi doma. Tako ima denimo družina Cambridge v stanovanju v Kensingtonski palači ne le posebno sobo, podobno zaklonišču, kjer bi lahko vseh pet preživelo en teden, če bi se morali skriti pred vsiljivci, bi od tam lahko poklicali tudi policijo, iz dvorca vodi tudi skrivni rov. Zaklonišče je zasnovano, da ljudi v njem obvaruje tako pred zračnim napadom kot napadom z biološkim orožjem.

V prostoru je poseben telefon, klicev pa se ne da izslediti ali jim prisluškovati.

»Zaklonišče v Kensingtonski palači je opremljeno s posebnimi filtri, da v prostor ne morejo vdreti strupeni plini, v njem so varni tudi pred radioaktivnim sevanjem, terorističnimi in drugimi napadi. Ker so zidovi iz debelega betona, mobilnikov tam ni mogoče uporabljati, zato je v prostoru nameščen poseben telefon, klicev pa se ne da izslediti ali jim prisluškovati. Pozabiti seveda ne smemo na osnovne potrebščine in pohištvo, redno se preverja tudi, da hrani ni potekel rok uporabe. Hrane in vode je za en teden, v tem času bi se morali tudi v najhujših razmerah že rešiti skozi rov na varno,« je britanskim medijem razkril eden od nekdanjih varnostnikov v Kensingtonski palači, ki pa ni želel biti imenovan.