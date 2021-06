Iz mrtvašnice ukradli pokojnega deda znane igralke

Drew Barrymore FOTO: Eddie Keogh, Reuters

Igralkaje v oddaji Hot Ones potrdila bizarno zgodbo, staro okoli osem desetletji. Njenega deda, ki je bil tudi gledališki igralec,, soprijatelji kmalu po smrti dobesedno ukradli iz mrtvašnice in ga odpeljali na zabavo, da bo z njim odigrali še poslednjo partijo pokra.Za neverjetno zgodbo naj bi bili kriva znana imena, kot so holivudski igralec, komikter pesnik in anarhistDrew je izrazila upanje, da se zgodovina ponovi: »Upam, da bodo moji prijatelji kaj takšnega naredili tudi zame. Menim, da smrt pride z veliko žalosti in razumem to, vendar si zase želim, če je to mogoče, da bi bili takrat veseli, da proslavijo in zame organizirajo zabavo.«Prav ta za mnoge nadvse bizaren dogodek naj bi služil za navdih pri filmu Pasji sinovi (naslov v izvirniku se glasi S. O. B.), ki je luč sveta ugledal leta 1981.