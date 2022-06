Komaj smo dobili epilog zvezdniške sodne bitke med Johnnyjem Deppom in Amber Heard, ki se je sprevrgla v medijski spektakel, že smo na robu še enega morebitnega sodnega cirkusa. Tokrat med Bradom Pittom in Angelino Jolie. Nekdaj najbolj svetleč zvezdniški par se je po le dveh zakonskih letih razšel že leta 2016, odtlej sta se nekako sporazumela okoli delitve premoženja, a vprašanje skrbništva ostaja nedorečeno. Namen njenega dejanja je bil, da Brada prizadene in oškoduje. FOTO: Getty images Sodnik je sicer določil, da si skrb nad otroki začasno delita, ob čemer pa je v Angelini, ki zahteva ...