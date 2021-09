Iz lic in pazduh si črpa maščobo

Spoznava, da z alkoholom nič ni bilo boljše, kvečjemu slabše. FOTO: Osebni Arhiv

Moškim je v bikinkah mešala glave na straneh posebnih izdaj ameriške športne revije Sports Illustrated. A čeprav seza izklesano telo lahko zahvali tako genom kot verjetno uram in uram garanja v telovadnici, vsega pač ni mogoče doseči po naravni poti. Tako je prepričana ameriška manekenka, ki nikoli ni skrivala, da je precejšnja privrženka lepotnih posegov.»Na meni je vse lažno, le moje ličnice so naravne!« se je pred nekaj leti pošalila na svoj račun (sicer s precej resnice), a zdaj niti njene ličnice niso več zgolj takšne, s kakršnimi jo je obdarila narava. Kajti če je bila še pred časom zadovoljna s svojimi polnimi lici, je zdaj ugotovila, da bi se njene obrazne poteze lepše izrazile, če bi bila nekoliko manj okroglolična. »Všeč mi je!« je pokazala svoj novi obraz nekoliko ostrejših potez, saj si je dala iz ličnic izsesati nekaj maščobe.Liposukcija zadnjice, stegen in trebuha, torej črpanje odvečne maščobe iz za ženske običajno najbolj težavnih telesnih delov, je precej znan in razširjen lepotni poseg. In ta ni tuj niti Teignovi, čeprav si je zvezdnica izbrala precej nekonvencionalne tarče. Kakšna ritka ali trebušček, Chrissy je motilo maščevje pri pazduhi. »To je velika skrivnost, a mi je za to malo mar, ne nazadnje je od tega že devet let. Izpod pazduh sem si dala izsesati maščobo. Moja najboljša odločitev!« je priznala pred štirimi leti, ko so se ji zahrbtne maščobne celice pod pazduho spet začele nabirati in se je odločila, da postopek ponovi.»Zaradi tega sem bila veliko boljše videti v oblekah brez naramnic. Za nekatere je to morda precej butast poseg, a sama ga nikakor ne obžalujem. Zaradi tega mi je zrasla samozavest in veliko bolje sem se počutila v lastni koži.« Ob tem, da to ni bil njen edini popravek na predelu pazduh. Na to isto mesto si je začela vbrizgavati botoks. »Odlična, izjemna poteza. Svilo lahko spet nosim brez težav.« In brez potnih madežev, saj se je zaradi botoksa manj znojila. A je bilo to dvoje zgolj začetek vseh njenih lepotnih posegov. Njeni zobki se snežno belo namreč lesketajo zaradi porcelanastih zobnih lusk. Pred leti si je povečala oprsje, a si je dala vsadke lani odstraniti. Zdaj pa se je odločila, da je pri 35 letih očitno čas, da kaj postori še na svojem obrazu.Lepotni kirurg slavnih dr., s katerim je lepotica verjetno že kar na ti, ji je iz ličnic izsesal maščobo, zaradi česar so zdaj precej bolj poudarjene, tudi čeljustni lok. To je tisto, kar si je želela in na kar je ciljala. Ob tem je dodala, da so sledi popravka še bolj in lepše opazne, ker se je tudi povsem odpovedala alkoholu. V teh dneh namreč slavi 50 dni brez kapljice alkohola, »moralo bi biti že skoraj eno leto, a sem se vmes nekajkrat pregrešila s kozarcem ali dvema vina«.V vsakem primeru pa je zanjo to najdaljše sušno obdobje in morebiti se k alkoholu nikoli več ne bo vrnila. »Kaj bo prinesla prihodnost, ne vem. Vem pa, da alkohol ničesar ne izboljša. Zaradi njega se nič bolj ne zabavam, ne sprosti me, zaradi njega ne plešem več ali bolj. Edino, kar sem s popivanjem dosegla, je bilo, da mi je bilo slabo, da sem se spotikala, verjetno zamudila prenekateri večer, ki bi sicer bil nadvse zabaven.« Čeprav, roko na srce, žlahtni kapljici ni rekla ne, ker bi se dokopala do tega spoznanja, ampak se je za ta korak odločila, ko sta z možemzaradi spontanega splava lani izgubila otroka.Neiskrenosti Teignovi ne moremo očitati. S sledilci prej deli (pre)več kot manj, pri čemer njena ljubezen do pitja ni bila izjema. »Brez ovinkarjenja, pila sem preveč. Sprva kozarec ali dva, ko so me ličili in urejali pričesko, nato kakšnega pred nastopi, sledile pa so zabave. Naslednji dan pa mi je bilo žal, pred ljudmi, ki jih spoštujem, sem se ničkolikokrat osmešila. S tem pa slabo luč vrgla tudi na Johna.« Ob tem da je dobro vedela, kaj lahko stori alkohol, saj prihaja iz družine, ki ji zloraba substance ni tuja, in je vedela, da zanjo en sam kozarček ne obstaja. Prvemu jih je namreč vedno sledilo še več.