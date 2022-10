Iz hiše skorajda ne gre več, a od kod princu denar za življenje?

Princ Andrew se, odkar je pred tremi leti privolil v intervju, v katerem ga je novinarka med drugim spraševala o prijateljevanju z Jeffreyjem Epsteinom, princ pa se je nerodno zapletal in se posledično znašel sredi enega največjih škandalov, v katerega so bili kraljevi vpleteni zadnja leta, redko pojavlja v javnosti.

Obveznosti do krone tako ali tako nima več, saj mu je kraljica odvzela plemiški naziv, ga izključila iz dobrodelnih in drugih organizacij, katerih pokrovitelj je bil, ter mu prepovedala druženje s kraljevimi na dogodkih. Službe, kot jo imajo običajni smrtniki, nikoli ni imel, saj je kot kraljičin sin zastopal monarhijo in služil domovini, ko mu je bilo odvzeto še to, pa se je zavlekel v svoj dvorec, ki ga redko zapusti.

Zadnja leta menda tako neprestano gleda televizijo, ko je bila kraljica še živa, se je vsak dan odpravil k njej na obisk, od njenega pogreba naprej pa ga zunaj menda tako rekoč ni videti. Pred dnevi so ga paparaci ujeli med ježo po posesti v Windsorju, kar je bil njegov edini izhod v več kot enem mesecu. Kljub temu njegov prijatelj pravi, da princ čas v osami dobro izkorišča in v urah, ki jih ne preživi pred televizijskim zaslonom, veliko razmišlja o sebi, svoji preteklosti in prihodnosti.

»Pogosto se sprašuje, kako in zakaj se je vse nenadoma obrnilo na slabše, ampak to ne pomeni, da se smili samemu sebi. Zaveda se, da preteklosti ne more spremeniti, si pa želi, da bi se njegovo življenje spet uredilo. Ko bo zbral pogum, bo naredil prvi korak v to smer, o tem sem prepričan,« je britanskim medijem povedal njegov prijatelj, ki ni želel biti imenovan.

Njegova nekdanja žena postaja vedno bolj uspešna pisateljica. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Mnogi se ob tem sprašujejo, od kod Andrewu denar; odkar ne zastopa več monarhije, namreč prejema zgolj mornariško pokojnino, ki znaša dobrih 20.000 evrov letno, kljub temu pa je nedavno kupil nov avto, za katerega je odštel okrog 230 tisočakov. Nekateri ugibajo, da ga preživlja bivša žena Sarah Ferguson, ki postaja vedno bolj uspešna pisateljica, dobro kupčijo pa je že pred 15 leti sklenil tudi z milijarderjem iz Kazahstana, ki mu je za 16 milijonov evrov prodal eno svojih posesti.