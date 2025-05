Ivica Kostelić po nesreči na morju pristal še v zaporu?!

Nekdanji vrhunski hrvaški alpski smučar Ivica Kostelić se je znova znašel v zaporu – a tokrat z dobrim razlogom. V sredo je obiskal zapor v Glini, kjer je zapornikom predaval o svoji športni poti in izjemnih življenjskih izkušnjah. S svojim nastopom je želel motivirati zaprte posameznike k ponovni vključitvi v družbo ter jih spodbuditi k iskanju boljše poti.

Dogodek je organiziral znani hrvaški boksar Stjepan Božić, ki že leta po različnih kazenskih zavodih na Hrvaškem pripravlja dogodke z znanimi osebnostmi iz sveta športa, umetnosti in zabave. Na družbenih omrežjih je ob tem zapisal: »Motivacijsko predavanje in prav tako motivacijska sporočila za lažje prestajanje kazni ter boljšo integracijo po prestani kazni. Na koncu je Ivica prejel dolg in bučen aplavz – potrditev, da je danes naredil nekaj dobrega in morda vsaj enega zapornika navdihnil, da izbere težjo, a pravilnejšo pot.«

Polno nevarnih preizkušenj

Kostelić je v zadnjem času preživel kar nekaj dogodivščin, ki bi jih redkokdo pričakoval. Pozimi je med plovbo v Jadranu, blizu meje med Črno goro in Albanijo, doživel nesrečo in se boril za življenje v razburkanem morju.

Nekaj mesecev pozneje so avstrijski mediji poročali, da ga je zasul snežni plaz. Kostelić je kasneje pojasnil, da pri tem ni bil poškodovan, temveč je le opazoval dogajanje kot priča.

Kostelić je prečkal tudi Islandijo (na fotografiji). FOTO: Jan Podgornik

Ni bil prvič med zaporniki

Obisk v Glini ni bil prvi tovrstni Kostelićev nastop. Že leta 2017 je obiskal zapor v Remetincu, leta 2023 pa skupaj s sestro Janico tudi Lepoglavo. Tudi tedaj je bila pobuda Božićeva, ki se kot organizator redno zavzema za vključevanje znanih osebnosti v programe družbenega ozaveščanja med zaporniki.