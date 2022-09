Italijanski Grande Fratello VIP (Big Brother) je odprl svoja vrata

Po tednih nestrpnega čakanja, tako italijanskega kot tujega občinstva, je v ponedeljek, 19. septembra, debitirala sedma izdaja Grande Fratello Vip, premierno predvajana na programu Canale 5. Alfonso Signorini, novinar in voditelj še vedno na čelu, ob njem pa komentatorke šova, že lanska Sonia Bruganelli (48), žena znanega italijanskega voditelja Paola Bonoslisa in Orietta Berti (79), slavna pevka in igralka. V prvi epizodi je v hišo vstopilo 15 večinoma znanih VIP-tekmovalcev. Danes, 22. septembra, pa se jim bo pridružilo še osem vipovcev. Spoznajmo jih bolje, po vrstnem redu nastopov v ponedeljkovi oddaji v živo:

TV-voditeljica in showgirl, Cristina Quaranta (50) je v svetu televizije debitirala leta 1990.

Antonino Spinalbese (27), mladi italijanski podjetnik in frizer, oče Lune Marì, rojene v ljubezenski zvezi z Belèn Rodriguez, trenutno samski.

Ginevra Lamborghini (29), sestra razvpite pevke Elettre.

Charlie Gnocchi (59), eden najbolj znanih glasov na italijanskem radiu ter voditelj mnogih TV-oddaj.

Elenoire Ferruzzi (46), igralka, pevka in showgirl, znana transspolna ikona v svetu LGBTQ.

Amaurys Perez (46), olimpijski vaterpolist, kubanskega rodu.

FOTO: Grande Fratello VIP (63), eden najbolj priljubljenih obrazov televizije 80. let, z udeležbo na GF VIP pa letos praznuje 40 let televizijske kariere.

Antonella Fiordelisi (24), prvakinja v sabljanju in manekenka.

Luca Salatino (30), znan iz šova Moški in ženske, eden izmed petih najboljših kuharjev testenin carbonara v Rimu.

Pamela Prati (63), showgirl, igralka in TV-voditeljica sardinskega porekla.

Attilio Romita (69), novinar in dolgoletni voditelj TV-dnevnika na Rai.

George Ciupilan (20), rojen v Romuniji, tiktoker z več kot milijonom sledilcev.

Sara Manfuso (38), specializirana za družbena in politična vprašanja, strokovnjakinja za aktualne zadeve v različnih televizijskih sferah.

Alberto De Pisis (32), televizijski komentator in znan obraz v svetu šov biznisa, javno opredeljen homoseksualec.

Nikita Pelizon (28), manekenka in udeleženka mnogih resničnostnih šovov.

V 1.740 kvadratnih metrov veliko hišo z nešteto kamerami in mikrofoni, ki je v prejšnji sezoni gostila stanovalce kar šest mesecev, se bo danes vselilo še nekaj tekmovalcev, v skupnem številu 21: estradnica in igralka Carolina Marconi (44), Wilma Goich (76) pop pevka, Gegia (63), komična igralka in pevka, Sofia Giaele De Dona (24), influencerka, Giovanni Ciacci (51), stilist, kolumnist, homoseksualec, prvi udeleženec v zgodovini oddaje hiv-pozitiven, Edoardo Donnamaria (30), novi obraz pravne oddaje Forum.

Večina vipovcev je starejših od 50, kar za slovenski Big Brother ni značilno. Čaka nas vsaj pet mesecev užitka ob spoznavanju stanovalcev v najbolj atraktivnem, napetem in interaktivnem šovu vseh časov.