Italijani pobesneli, drastično kaznovali razposajena Kanyeja in Bianco: Tukaj ne bosta nikoli več plula

Kanye West in njegova nova žena Bianca Censori sta po škandalu prejšnji teden, ki je obkrožil svet, dobila dosmrtno prepoved najema čolnov v beneških kanalih.

Par je namreč minuli ponedeljek sprožil polemike, ko so ju opazili med izmenjavanjem nežnosti na ladji v Benetkah, West pa je svojo golo zadnjico razkrival turistom, ki so strmeli vanje. Ameriškega raperja so nato videli sedeti na zadnji strani čolna, medtem ko je njegova 28-letna žena naslonila glavo v njegovo naročje.

Nista prav nič sramežljiva FOTO: Rol/x17online.com Rol, x17online.com

Venezia Turismo Motoscafi, podjetje, ki je zakupilo čoln za Westa in Censorijevo, je ekskluzivno spregovorilo za avstralski Daily Mail in potrdilo, da par »ni več dobrodošel« na njihovih čolnih. Podjetje je v izjavi obsodilo »nespodobno dejavnost« para in potrdilo, da se »popolnoma niso zavedali« dogajanja na čolnu.

Impresivne slavne stranke

»Voznik je moral biti pozoren na promet in ni videl njihovega nesramnega obnašanja. Če bi opazil, bi takoj ustavil vožnjo in ju prijavil pristojnim,« trdijo iz Venezia Turismo Motoscafi.

»Poleg tega je bila v plovilu še tretja oseba, ki je sledila zakoncema West, ki je kapitanu vseeno zakrivala pogled na zadnji del čolna,« so dodali. Mimogrede, Venezia Turismo Motoscafi je eno vodilnih zasebnih prevozniških podjetij v Benetkah, ki se ponaša z impresivno linijo strank slavnih, vključno z Lady Gaga, Harryjem Stylesom, Florence Pugh, Jennifer Lopez in Benom Affleckom.

Spomnimo, usodni prizor iz Benetk je bil zaradi izjemne nespodobnosti in neprimernega vedenja 46-letnega glasbenika obsojen po vsem svetu. West, ki je bil oblečen v črno, je z delno spuščenimi hlačami opazoval mesto z dvignjenega in odprtega dela čolna. Poleg številnih komentarjev in negodovanja javnosti po spletu je bila za kontroverznega reperja zaskrbljena tudi Kanyejeva bivša žena Kim Kardashian, ki trdi, da »z njim očitno nekaj ni v redu« in ne ve, kako bo »vse razložila otrokom«.

Kim Kardashian ne ve, kako bo to povedala otrokom. FOTO: Danny Moloshok Reuters

Grozi jima zapor

Mimogrede, Bianca in Kanye sta že nekaj tednov na dopustu v Evropi, natančneje Italiji, in to ni prvič, da sta se soočila z denarnimi kaznimi ali prepovedmi. Italijani so že izrazili nezadovoljstvo nad Biancinimi opravami, zato so raperjevo novo ženo prijavili policiji zaradi njenega kontroverznega sloga, ki ga kaže na ulicah njihove katoliške države. Medtem ko bo Kanyejeva gola zadnjica ostala nekaznovana, vsaj za zdaj, Bianci Censori grozi kazen v višini 10.000 evrov in bi ji lahko grozila celo zaporna kazen med njenim potovanjem po Italiji. Po italijanskih ulicah se je sprehodila »skoraj gola« v napol prosojnem bež pajacu, po odločitvi italijanskega ustavnega sodišča pa bi jo zaradi tega lahko kaznovali z denarno kaznijo od 5000 do 10.000 evrov. Kdor se na tak način izpostavlja na ali v bližini prostorov, kjer so mladoletniki, se ga lahko kaznuje z zaporom od štirih mesecev do štirih let.