Iskrena Hana Huljić: »Ni vse pravljica, nočem, da bi najin zakon razpadel zaradi otrok.«

Na eno od delavnic za starše v Zagrebu je prišla tudi Hana Huljić Grašo, sicer redka gostja javnih dogodkov.

Tokrat je iskreno spregovorila o zelo intimnih temah: starševstvu, zakonu s Petrom Grašem ter izzivih materinstva.

Čeprav javnost že leta občuduje njun odnos, Hana priznava, da ni vse tako pravljično:

»Nočem naju zanemariti zaradi otrok, nočem, da bi zaradi njiju razpadel najin zakon, četudi bi zaradi Albe in Tonija najraje pozabila na vse drugo,« njene besede povzema hrvaška izdaja revije Story.

Materinstvo iz prve roke

Po rojstvu hčerke Albe in sina Tonija pravi, da ji je drugi otrok prinesel več modrosti:

»S Tonijem sem že nekoliko modrejša. Pri Albi sem, če sem šla kam brez nje, vedno imela slabo vest. Sedaj si vsaj enkrat tedensko vzamem čas zase.«

Hormoni ji pri tem niso v pomoč: en dan ji je vseeno, kako je videti naslednjega se želi urediti so popolnosti:

»Vse te skrajnosti človeka izčrpajo,« priznava.

Babica kot ključna opora

Veliko pomoči ji nudijo starši, predvsem mama Vjekoslava Huljić. »Zaradi njene pomoči sem se sploh odločila za drugega otroka,« pravi Hana.

A priznava, da ji prijateljice pogosto rečejo, da je vedno bolj podobna mami, kar ji ni najbolj všeč:

»Včasih je preveč požrtvovalna, to želim pri sebi spremeniti.«

Zakon z Grašem: ljubezen in ekipno delo

»Petar in jaz sva ekipa,« je zaupala Hana in dodala, da sta se uspela uskladiti glede gospodinjstva in skrbi za otroke.

Grašo, nekoč znan po tem, da se mu ne mudi domov, sedaj po vsakem koncertu takoj odhiti k družini.

»Močno je navezan na Albo, seveda, pozna jo dlje, a tudi Toniju izkazuje ogromno ljubezni. Družina mu je postala prioriteta.«

Nevarna nežnost

Odkar je oktobra lani dobila bratca, je Alba začela kazati izpade trme, ker mama ni več samo njena. A kljub temu Toniju še vedno izkazuje nežnost, kakor jo pač dve in pol-letni otrok lahko.

»Ta nežnost je lahko tudi nevarna,« v smehu pove Hana.

»Ko ga poljublja, ga poljublja močno. Ko ga boža, ga stisne preveč. Kadar sta skupaj, ju moram stalno nadzorovati.«