Irina Shayk obnorela splet s to seksi obleko

Ruska manekenka(35) je v ponedeljek skoraj 15 milijonom sledilcev na instagramu dobesedno pokazala fotografije z vaje pred nedavno virtualno modno revijo, na kateri je nosila kos, ki ga je za pomlad in poletje 2021 pripravil kreativni direktor mode blagovne znamke Mugler, piše Daily Mail.Objavila je štiri fotografije in dva videoposnetka, na katerih nosi nenavaden životec. Ta je na mestih prosojen, vse skupaj pa je videti kot izjemno nepraktičen, a seksi bikini, v kombinaciji z visokimi nogavicami do stegen in rokavicami do ramen. Med poziranjem je nosila še črne čevlje s peto in zaščitno masko za preprečevanje širjenja koronavirusa.Ameriška manekenkain avstralska manekenkasta fotografiji nagradili s pozitivnimi komentarji, v katerih sta Rusinjo imenovala 'kraljica' in izjavili, da 'gori'. Irina sicer pogosto objavlja fotografije, posnete 'na delovnem mestu'. Tako je pred kratkim objavila fotografije, posnete v okviru oglaševalskih kampanj modnih znamk Oscar de la Renta in Chanel.Poleg Irine sta modno znamko Mugler, ki so jo prejšnji teden predstavili v obliki kratkega filma, predstavljali tudi manekenkiin