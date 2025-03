Intimno pismo kraljice Camille

»Britanska kraljica Camilla je Francozinji Gisèle Pelicot napisala intimno pismo in ji tako izrazila podporo,« je tajnik monarhinje povedal za Newsweek.

Camilla se že leta zavzema za žrtve nasilja v družini in žrtve spolnega nasilja in je želela izpostaviti izjemno dostojanstvo ter pogum gospe Pelicot.

Dominique Pelicot je svojo ženo Gisèle večkrat omamil in jo je skoraj desetletje spolno zlorabljal, hkrati je v ta dejanja vključeval druge moške, s katerimi je stik navezal s pomočjo interneta in posnel je več kot 200 spolnih napadov na svojo ženo.

Primer je, ko je prišel v javnost, šokiral Francijo in svet.

Gisele Pelicot FOTO: Christophe Simon/Afp

»Zelo jo je prizadel primer gospe Pelicot in zaveda se izjemnega dostojanstva in poguma ženske, ki se je izpostavila ter je o svojem primeru odkrito govorila,« je povedal vir iz palače in dodal: »Kot je pravilno povedala, zakaj bi se skrivala v sramoti?

Tako je kraljica,kot dolgoletna podpornica preživelih nasilja v družini in spolnega nasilja, napisala pismo gospe Pelicot. Pobuda je bila izključno njena, z gesto je želela izraziti podporo na najvišji ravni.«

FOTO: Manon Cruz/Reuters

S pismom podpore Camilla med drugim skuša globalno doseči tisto, kar redno počne v Britaniji, ko se zavzema za žrtve spolnega in družinskega nasilja.

V začetku prejšnjega meseca je denimo obiskala organizacijo Brave Spaces.

Dobrodelna organizacija nudi podporo žrtvam nasilja v družini in ranljivim osebam.

Jeanie Lynch, vodja programa Brave Spaces, je za Newsweek ob obisku povedala: »Za nas je takšen obisk zelo pomemben.

Bila je čudovita, res skrbna, zelo pozorna in zelo sočutna, to je bilo očitno.

Nekatere ženske, ki jim pomagamo, si verjetno nikoli ne bi predstavljale, da bi jih bo obiskala kraljica, a takšna podpora in sporočilo, da so one žrtve ne pa krive za vse, kar se jim je zgodilo, koristi njihovi samozavesti in jim tlakuje pot v lepšo prihodnost.«