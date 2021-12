Instagramerka svojega sina izkoriščala za kraje

Internetna goljufija brez primere, ki si jo je zasnovala Ana Vojinović iz Valjeva v Srbiji, mati dveh mladoletnih fantov in, kot trdi njen mož, odvisnica od drog, je bila te dni po večletnem izvajanju razkrita. Kot poroča srbski portal Alo!, je Ana v skoraj treh letih preko družbenih omrežij instagram in facebook prevarala več kot 200 ljudi ter z goljufijo zaslužila več kot 10 tisoč evrov. Trdila je, da je neozdravljivo bolna, da ne more nahraniti svojih otrok, da je članica humanitarne organizacije in da je eden od njenih sinov življenjsko ogrožen.

V pol dneva se je javilo 90 prevaranih ljudi

V 11 urah, odkar se je na instagramu pojavil profil, ki opozarja na laži in goljufije Ane, se je oglasilo okoli 90 ljudi, ki so nasedli njenemu čustvenemu izsiljevanju. Od njih naj bi prejela skoraj 6000 evrov. Oglasili so se tudi tisti, ki so ji nasedli že pred leti, ko še ni imela otrok in je za izsiljevanje uporabljala svojega psa, češ da je bolan, da ima težave, itd.

Prevare Vojinovićeve so se sicer začele že leta 2019, ko se je na svojih družbenih omrežjih predstavila kot članica humanitarne organizacije, ki pomaga zbirati denar za ogrožene družine v okoliških vaseh. Da je prevarantka, se je razkrilo šele pred dvema dnevoma, ko je na družbenih omrežjih na desetine ljudi spregovorilo o skrb vzbujajočih fotografijah njenega sina, pokritega z modricami po obrazu in telesu, ki jih je poslala njegova mama, medtem ko jih je prosila za denar. Kot se je izkazalo kasneje, je fotografije fantka v modricah poslala na več kot dvesto naslovov, nato pa v glasovnih sporočilih navajala različne razloge za otrokovo stanje. Medtem ko je nekaterim v solzah razlagala, da sina zaradi slabokrvnosti in zadušitve čaka operacija, za katero ni denarja, je drugim zatrjevala, da otroka fizično zlorablja nasilni mož in da potrebuje denar za stanovanje, v katerega bi skupaj z mladoletnima sinovoma pobegnila od moža Nemanje.

Sumi se, da je sina dejansko pretepla in ga nato poškodovanega fotografirala

V nekaj urah so fotografije malčka v modricah, pa tudi sporočila, s katerimi je Vojinovićeva leta zavajala ljudi, zaokrožile, število prevaranih ljudi, ki so kot dokaz predložili dopise in položnice, pa se je povečalo na več kot 200. Veliko bolj kot denar, ki so ga plačali, so jih skrbele poškodbe, ki so se več mesecev pojavljale na različnih mestih otrokovega obraza in telesa. Celotno situacijo je še dodatno poslabšala javna objava njenega moža, ki se je opravičil vsem, ki so pošiljali denar, nato pa potrdil, da gre za goljufijo, s pojasnilom, da se je njegova žena »vrnila med narkomane« in da je »zavajala ljudi zaradi svoje krize z drogami«.