Incident na zloglasnem sojenju igralskega para: Johnny, to je tvoj otrok (VIDEO)

Pravijo, da se živemu človeku lahko vse zgodi, a Američani se vseeno čudijo ženski, ki je na sojenju Amber Heard in Johnnyja Deppa poskrbela za pravi incident. Ko so že mislili, da jih nič več ne more presenetiti je v ponedeljek med sojenjem za šok poskrbela ženska, ki je v dvorani nenadoma zavpila, da je Johnny Depp oče njenega otroka.

»Johnny, ljubim te, najini duši sta povezani,« je začela ženska. V naročju e držala otroka in čez sodno dvorano zakričala: »To je tvoj otrok.« Johny se je vsemu skupaj le nasmejal in ji pomahal. Žensko so po incidentu pospremili iz dvorane.

Medtem ko so se vsi čudili, kako je možno, da je sploh z otrokom prišla v dvorano in se spraševali, kako dolgo je stala pred dvorano, je ženska za ameriške medije kasneje povedala, da sta z možem to skupaj načrtovala in da se jima je zdelo, da bo vse skupaj izpadlo smešno in zabavno.