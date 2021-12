Imetje modnega velikana na dražbah

Bil je modna ikona, oblikovalec, pisec in fotograf pa tudi strastni zbiratelj vsega lepega, pojasnjujejo pri dražbeni hiši Sotheby's, kjer so minuli konec tedna začeli obsežno dražbo več kot tisoč predmetov velikega Karla Lagerfelda.

Raje zbiratelj kakor lastnik

Od 26. novembra pa vse do 22. marca se bo zvrstilo osem spletnih dražb in trije dogodki v živo, in sicer v Monaku, Parizu in nazadnje v Kölnu, rojstnem mestu pokojnega Lagerfelda, prvega imena in kreativnega vodje modnega imperija Chanel, nekaj časa pa je bil tudi na čelu italijanskega Fendija.

Življenje si je delil z mačko, ki si je prislužila tudi razkošno skulpturo.

In seveda, imel je tudi lastno blagovno znamko, svoj izvirni in pogosto dih jemajoči modni slog je redno dokazoval z mojstrovinami notranjega oblikovanja, številni dokazi nesporne nadarjenosti in brezmejne domišljije pa so zdaj na voljo najpremožnejšim ponudnikom. »Njegov cilj je bil vedno ustvariti prostor, v katerem si postal najboljša različica samega sebe,« je o Lagerfeldovem domu zaupala prijateljica, zaupnica, muza in sodelavka Amanda Harlech.

Lagerfeld je imel tri razkošne rezidence, na dražbi so tako na voljo najrazličnejši modni kosi iz vseh treh. Več kot 1000 predmetov priča o bogati karieri in zanimivem zasebnem življenju Karla Lagerfelda, ki je umrl februarja 2019, star 85 let, v letih delovanja pa je v modni industriji pustil neizbrisen pečat.

V devetdesetih je bil lastnik celo sedmih nepremičnin v štirih državah; a kot je rad pojasnjeval, je bil raje zbiratelj kakor lastnik, zato je rezidence običajno opremil v izbranem slogu, in ko je bil zadovoljen z rezultatom, jih je prodal. Nikoli pa se ni odpovedal knjigam, ki jih je vztrajno kopičil in nazadnje zbral četrt milijona! V njegovem življenju sicer nikoli ni bilo reda, kot mu ni bilo nerodno priznati, a nič ne de, kajti že pri 14 letih je menda spoznal, da mu je usojeno živeti sam z grmado čtiva, revij, zapisov, fotografij.

250 tisoč knjig je imel v lasti.

No, v svoje življenje je spustil le mačko Choupette, ki je, jasno, živela kot kraljica. Poleg vozil, med katerimi kraljujejo rolls-roycei, unikatnih kosov garderobe, nakita, dodatkov, pohištva, knjig in drugih dragocenosti so na prodaj razkošne posode, v katerih je svoji ljubljenki stregel le najkakovostnejšo hrano in izbrano vodo.