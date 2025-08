Imela je največje prsi v osemdesetih! Poglejte, kako danes izgleda pevka, za katero so si moški 'trgali' srce

Italijanska pevka Sabrina Salerno je s pesmijo Boys (Summertime Love) in zapeljivim videospotom, v katerem je pokazala vse čare svojih oblin, osvojila vrhove glasbenih lestvic v Franciji in Švici. V znamenitem spotu se Sabrina kopa v mokri majici in dvodelnih kopalkah.

»Vsa zgodba se vrti okoli te majice. Videospot je bil posnet v največ 15 minutah,« je povedala Sabrina in priznala, da je bil sprva mišljen kot kratek prispevek za eno televizijsko oddajo, ne pa kot videospot. Svojih 'ženskih atributov' ni skrivala, zato je bil spot večkrat cenzuriran na YouTubu. »Sploh nisem videla fotografij s snemanja, in ko sem jih zagledala, sem bila zelo jezna na režiserja. Rekla sem mu, da mi je preveč videti prsi,« je priznala. A prav njene prsi so jo proslavile.

Postala je seksualni simbol

Sabrina je postala seksualni simbol ne samo Italije, ampak celega sveta. Dokaz za to je tudi naslov najlepše ženske na svetu, ki ji ga je podelila neka francoska revija. Njene obline so bile vedno v ospredju, nekoč in danes, in to je eden glavnih razlogov, zakaj moški še vedno norijo za njo.

Poleg pevstva, ki jo je izstrelilo v središče medijske pozornosti, se je ukvarjala tudi z manekenstvom, igranjem in vodenjem televizijskih oddaj. Ta privlačna diva je leta 1980 zmagala na lepotnem tekmovanju, kar jo je spodbudilo k začetku manekenske kariere. Pred več kot 30 leti, leta 1987, je izdala svoj prvi album z naslovom Sabrina, na katerem je bila tudi pesem Boys (Summertime Love), ki ji je prinesla svetovno slavo. Pesem je bila izjemno priljubljena, tudi v Veliki Britaniji je zasedla visoko 3. mesto.

To ni bila njena edina uspešnica. Med bolj znanimi so še "My Chico", "Like a Yo-Yo" in "Gringo". V svoji karieri je imela tudi zvezdniška sodelovanja, leta 2010 je posnela duet s slavno pevko Samantho Fox (55), in sicer priredbo hita Call Me skupine Blondie. Ker so Sabrino pogosto imenovali »italijanska Samantha Fox«, je to sodelovanje vzbudilo veliko zanimanja.

Še danes je videti odlično

Sabrina Salerno je še danes videti odlično, vsaj sodeč po fotografijah, ki jih objavlja na svojem Instagram profilu. Svojo vitko postavo ohranja z vadbo, telovadi tudi do štirikrat tedensko, ter z uravnoteženo prehrano. Pravi, da zaužije zelo malo ogljikovih hidratov, a veliko sadja in zelenjave.